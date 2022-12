2022: dit waren de 12 beste boekenstukken

Pas wanneer de motor sputtert, worden we er ons van bewust hoe geolied hij vroeger wel liep. Nu verschillende crises elkaar lijken te versterken, lijkt hij eerder te hoesten dan te sputteren. Hoe gaat de lezer daarmee om? Vraag het aan uw lokale boekhandelaar en hij zal het u graag vertellen: door non-fictie in te slaan.

Meer nog dan vroeger zijn mensen op zoek naar duiding, verlichting en historische parallellen. ‘Where are we now?’ vroeg David Bowie zich op het einde van zijn leven af, een vraag die Stefan Hertmans aan het denken zette en die Koert Debeuf ertoe verleidde te stellen dat we in een tijd van toenemend tribalisme leven.

Over definitieve antwoorden beschikt niemand. Gelukkig maar, want we weten allemaal waar die toe leiden. Zolang we blijven zoeken en weigeren onze kop in het zand te steken, is er hoop.

Veel plezier met de beste boekenstukken van 2022.

Marnix Verplancke, recensent Knack en Knack Focus

De 12 beste boekenartikels van 2022

1. Topauteur Jonathan Franzen: ‘Een eengemaakt Europees leger was toch handig geweest’

Op zijn drukke Europese tournee maakte de Amerikaanse topauteur en dwarsdenker Jonathan Franzen tijd vrij voor Knack. Een gesprek over de flinterdunne scheiding tussen kerk en staat, de vrije liefde en oceanen zonder vissen.

2. De nieuwe Ali Smith is een gothic novel over de Britse lockdown: ‘Schotland hangt aaneen van de griezelverhalen’

De Schotse schrijfster Ali Smith houdt via haar boeken de vinger aan de pols van de Britse samenleving. Haar nieuwe roman Gezelschap leest dan ook als een horrorverhaal.

Ali Smith © Atlas Contact

3. Hoezo, de jeugd leest geen boeken? Leve Young Adult!

‘Een foodstagrammer die struggelt met haar zelfbeeld wordt door haar beste vriend gechallenged om tweeduizend volgers te halen in een half jaar.’ Had u enige moeite met voorgaande zin, no mercy hoor, deal with it: dit is de taal van BookTok, de boekensectie van TikTok.

Sally Rooney. © Getty

4. Stefan Hertmans analyseert messcherp in Verschuivingen, en gaat precaire kwesties niet uit de weg

Heel wat oude idealen zijn vandaag tot in het extreme doorgeschoten, schrijft Stefan Hertmans in Verschuivingen, en alleen de hoop kan ons redden.

Stefan Hertmans. © Getty

5. In harde tijden floreert de boekhandel, met dank aan de Harry Potter-generatie

Ontlezing? Recessie? Daar is niets van te merken bij de Vlaamse boekhandels. In sommige winkels is de verkoop de voorbije jaren zelfs met meer dan 10 procent gestegen. Met dank aan de Harry Potter-generatie, corona en de populariteit van Engelstalige boeken.

6. Tom Naegels wint Prijs voor Belangrijkste Boek van het Jaar: ‘Ik laat me niet aanpraten dat ik neerkijk op andere mensen’

Met zijn migratiegeschiedenis Nieuw België wist Tom Naegels de Vlaams-Nederlandse jury te charmeren. ‘Over thema’s als klimaat of superdiversiteit moet je kant kiezen, in het midden gaapt alleen de afgrond.’

7. ‘Waarom dit niet de laatste oorlog is’: Koert Debeuf geeft een inzicht dat conflicten kan vermijden

Oorlogen en revoluties hebben geen economische maar wel psychologische oorzaken, schrijft Koert Debeuf. De toename van het tribalisme, begonnen op 9/11, is een boosdoener.

Koert Debeuf.

8. Het apolitieke leven ten dienste van de kunst, aldus Tom Lanoye, is louter zelfbedrog

Staat de kunstenaar boven de misdaden van het regime waarvoor hij werkt? Dat vraagt Tom Lanoye zich af in zijn roman De draaischijf, die zich tijdens WO II afspeelt.

Tom Lanoye.

9. Meer dan koken en borduren: de uitgegumde vrouwen van de mannelijke middeleeuwen

In de middeleeuwen trokken de ridders ten strijde terwijl de jonkvrouwen bij het torenraam zaten te borduren. Of toch niet? Misschien wilden sommige mannen dat heel graag, en herschreven ze daarom de geschiedenis.

‘KONING’ JADWIGA VAN POLEN stichtte de unversiteit van Krakau in 1399, maar haar nagedachtenis werd door de eeuwen heen misbruikt voor politieke doelen.

10. Hélène Cixous duikt in haar familiegeschiedenis in Station Osnabrück naar Jeruzalem

Hoe kan een plek die je alleen van getuigenissen kent je leven bepalen? Dat is nochtans wat filosofe Hélène Cixous overkwam, en dus ging ze terug naar het Osnabrück van haar Joodse familie.

Hélène Cixous. © Getty

11. Ik = cartograaf van Jeroen Theunissen: een arm om onze schouder

Jeroen Theunissen wandelt van Ierland naar Turkije. Op zoek naar de ziel van een continent, op de vlucht voor zichzelf.

12. Henry Kissinger: ‘Nooit eerder heeft een vergelijkbare situatie zich voorgedaan’

‘De vraag,’ zegt de 99-jarige Henry Kissinger, ‘is of Rusland deel wil blijven uitmaken van de Europese geschiedenis dan wel een voorpost van Azië wordt.’ Een gesprek met de legendarische ex-minister van Buitenlandse Zaken over de obsessie van Poetin en een staakt-het-vuren in Oekraïne. En over zijn boek Leiderschap. Zes strategieën van wereldleiders uit de 20e eeuw.