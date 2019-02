Krijgt Oost-Vlaanderen eindelijk een gouverneur?

Na een maandenlange impasse lijkt er een doorbraak in de maak in het benoemingsdossier rond de Oost-Vlaamse gouverneur. Viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) gokt erop dat Open VLD het verzet tegen haar voorgedragen kandidaat staakt, nu de liberale Carina Van Cauter uit beeld is verdwenen.

