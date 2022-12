Verzoenen of polariseren aan de kersttafel? Herlees de 12 beste Knack-interviews

Uren kunnen wij zeuren over de ellende die interviews soms met zich meebrengen. De gesprekken zelf zijn vaak uiterst aangenaam, maar de discussies achteraf bij het nalezen van de tekst kunnen zenuwslopend worden. Het is niet omdat iemand iets luidop heeft gezegd tegen ons, dat hij of zij dat een week later ook echt gedrukt in Knack wil zien staan. Vreemd genoeg.

Toch blijft interviewen een van de allermooiste takken van de journalistiek: het is de kunst van het woord aan iemand anders geven. Niet alleen omdat de interviewee zoveel macht of aanzien heeft dat zijn of haar woorden nu eenmaal nieuwswaardig zijn, zoals vaak bij politici. Nog liever geven we de micro aan een originele geest, die gepassioneerd over zijn of haar vak vertelt of heerlijk kan emmeren over niets. Daar luisteren de journalisten van Knack maar al te graag naar, en dat schrijven wij uiteindelijk ook altijd met plezier voor u uit.

Veel plezier met de meest memorabele interviews van 2022.

1. Historica Sophie De Schaepdrijver: ‘Sommige oorlogen moeten misschien gewoon gevoerd worden’

Een gesprek met historica Sophie De Schaepdrijver over de Amerikaanse verrechtsing, naïef pacifisme en de voor Belgen pijnlijk herkenbare oorlog in Oekraïne.

© Franky Verdickt

2. Voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: ‘We participeren onze manier van leven kapot’

De gewezen Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck gaat volgend jaar met pensioen. Hoewel de architect nog hoop koestert, ziet hij hoe onverdraagzaamheid de maatschappij ontwricht. ‘Steeds meer actiegroepen vragen projectontwikkelaars om cash: in ruil voor honderdduizenden euro’s stappen ze niet naar de rechter.’

3. Auteur Bart Van Loo: ‘Soms voel ook ik het staartje van mijn ziel kwispelen’

In de herfst van zijn leven schreef Felix Timmermans met Boerenpsalm zijn meest aangrijpende roman. Naar aanleiding van de bijzonder fraaie heruitgave gingen we op wandel met collega-schrijver, Kempenzoon en Timmermansvriend Bart Van Loo. ‘We hebben vandaag niks hogers dat ons verbindt. En hier staan we nu.’

4. ‘Russische vrienden geloven niet dat we een maand in een kelder hebben geleefd’: de getuigenis van Oekraïense burgers (Mensen van het jaar)

Door de Oekraïense burgers als Mensen van het jaar uit te roepen, brengt Knack hommage aan hun weerbaarheid, inventiviteit en moed. Anatolij en Olena getuigen over hun tijd in de schuilkelder.

© Savka Design

5. Ivo Van Isterdael (CREG): ‘Wie in oorlogstijd op de markt vertrouwt, is een gestampte idioot’

Wie wordt rijk van de torenhoge energieprijzen? Ivo Van Isterdael, hoofdadviseur bij energieregulator CREG, ziet de haaien en gieren van de gasmarkt floreren. En hij roept Europa op tot actie: ‘Van je vrienden mag je toch wat meer verwachten.’

© Karoly Effenberger

6. Asielexpert Marc Bossuyt: ‘België heeft het zelf uit de hand laten lopen’

Marc Bossuyt geldt nog steeds als de architect van het Belgische asielbeleid. 35 jaar geleden werd hij de allereerste commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Statenlozen. Sindsdien is er veel veranderd, zo laat hij vanuit Zuid-Afrika aan Knack weten, en zeker niet altijd ten goede.

© Belga Image

7. Hoe loods je je dochter door de puberteit? ‘Sexy kleren moet je niet verbieden’

De puberteit is voor elk meisje een ingrijpende fase. Ook de ouders worden daarbij – om uiteenlopende redenen – al eens tot wanhoop gedreven. Welke fouten moeten zij vermijden? ‘Pubers hebben niet plots een slecht karakter’, zegt de Amerikaans-Duitse gynaecologe Sheila de Liz.

© Reporters

8. Pools politicus Radek Sikorski: ‘Poetin geeft mij er persoonlijk de schuld van dat hij Oekraïne is kwijtgeraakt’

De voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken wil Rusland tot terreurstaat laten uitroepen. ‘We hebben in Europa enorm veel geluk dat Joe Biden president is.’

© Isopix

9. Moedig neerwaarts met Kurt Van Eeghem: ‘Het is alsof alles van waarde kapot moet’

Vlamingen trekken na hun pensioen graag naar het zuiden. Niet zo de bijna-zeventiger Kurt Van Eeghem. Het cultuuricoon van de VRT trok naar Litouwen, en raakte er in de ban van schilder-componist Čiurlionis.

© REBECCA FERTINEL

10. Journalist Piet Piryns over cancelcultuur: ‘Het is toch niet verboden dat een journalist idealen heeft?’

In augustus hielp journalist Piet Piryns in Amsterdam Rinus Ferdinandusse ten grave dragen, in de jaren zeventig en tachtig wellicht de belangrijkste journalist van Nederland. Wat blijft er over van de erfenis van die vrije tijden? ‘De cancelcultuur begon al met het hoofddoekenverbod van Patrick Janssens.’

© Karoly Effenberger

11. Boerinnen Tanja Van Poecke en Elise Van Broeckhoven: ‘In plaats van subsidies, geef ons eerlijke prijzen’

Over het stikstofdebat en de problemen van Vlaamse landbouwers hoort u doorgaans vooral ministers of de Boerenbond. Knack praatte liever met twee jonge boerinnen, Tanja Van Poecke en Elise Van Broeckhoven, over wat hen drijft in het leven: de boerenstiel. ‘Horen dat je je boerderij móét sluiten, dat moet ongelooflijk pijn doen.’

© Jonas Lampens

12. Milieuadvocate Isabelle Larmuseau: ‘Zuhal Demir is genadeloos voor de landbouw en coulant voor de industrie’

In het PFAS-schandaal dat vorig jaar aan het licht kwam, werd de hoofdrol vertolkt door de Amerikaanse chemiereus 3M in Zwijndrecht. Maar of dat betekent dat 3M de enige is die de omgeving rond de Antwerpse haven met die nauwelijks afbreekbare ‘forever chemicals’ heeft vervuild?