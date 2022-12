Uitpakken met een gefundeerde mening aan de feesttafel? Herlees de 12 scherpste opinies van 2022

‘De komende 5 à 10 winters gaan moeilijk worden’, zei premier Alexander De Croo in augustus bij een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Voor deze sombere boodschap kreeg De Croo kritiek in eigen land, waar er sowieso al een explosief energiedebat was. Enkele dagen later kreeg hij dan weer een schouderklopje van The Economist, omdat de voorspelling laat zien dat de Europese steun aan Oekraïne ook een prijs zal hebben. Wie gelijk heeft, zal de toekomst uitwijzen.

In elk geval was 2022 een jaar dat liet zien dat onze gedeelde werkelijkheid meer gebaat is met een palet aan grijstinten, dan met een duidelijk zwart-witverhaal. In een wereld die almaar complexer wordt, blijft twijfelen meer dan ooit belangrijk.

Zit u nog verlegen om gespreksstof voor tijdens het kerstmaal straks? Veel plezier met de scherpste opiniestukken van 2022.

1. ‘Van een degelijke evaluatie van het coronabeleid kunnen we alleen beter worden’

‘Als we dieper nadenken over een evaluatie van “het coronabeleid”, moeten er wel verschillende vragen beantwoord worden’, schrijft infectioloog Erika Vlieghe namens de leden van de GEMS/SCC.

2. Open brief aan minister Crevits over kinderopvang: ‘Dit kan zo niet langer’

‘U bent onze vertegenwoordiger. U bent onze enige hoop dat er iets verandert. En dat moet snel’, schrijft Elisabeth Lucie aan minister Hilde Crevits. ‘We kunnen zelfs niet meer zeggen “voor het te laat is”, want het is voor velen al te laat.’

3. ‘Hoog tijd om 75-plussers massaal te laten afkicken’

Tegen de tijd dat ouderen in een rusthuis arriveren, zijn ze soms al jaren verslaafd aan slaap- en kalmeermiddelen. ‘Daar moeten we dringend iets aan doen’, schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman in haar column De Zoetzure Dinsdag. ‘Want levenslust zit echt niet in een pilletje.’

4. ‘De papa waarover Liesbeth Homans spreekt komt te weinig voor: er is genoeg plek aan de haard voor moeder én vader’

‘Mannen kunnen nog het een en ander leren van vrouwen’, schrijft docent Gezinswetenschappen Philippe Noens naar aanleiding van de discussie over de uitspraken van Liesbeth Homans. De voorzitter van het Vlaams parlement viel even uit haar rol tijdens het debat over de kinderopvang.

5. ‘Even WhatsApp checken? Beste automobilist, u bent echt niet zó onmisbaar’

Als je erop let, zijn ze overal, schrijft Knack-redacteur Tex Van berlaer over WhatsAppende automobilisten. ‘Wat als iedereen meer zoals mijn assertieve collega zou zijn?’

6. ‘Angst voor betutteling is meer dan onverantwoordelijkheid’

‘Dat een overheid streeft naar gedrag dat wenselijk is vanuit het perspectief van de maatschappij is minder vanzelfsprekend dan het klinkt’, schrijft conservatief denker Frank Judo. Hij plaatst een aantal kanttekeningen bij maatregelen die als ‘betuttelend’ werden ervaren.

7. ‘In de natuur begraven worden zonder eerst gecremeerd te worden, verdient meer aandacht’

Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans zou, als hij gestorven is, het liefst gewoon in de grond worden gestopt.

8. ‘Wat we van Philippe Geubels kunnen leren’

‘Taboe is niet alleen leerrijk en op bepaalde ogenblikken ontroerend, maar het deed me nadenken over de polariseringen die vandaag onze samenleving onleefbaar dreigen te maken’, schrijft Ludo Abicht van Vlinks.

9. ‘Als fictieve personages zijn journalisten meestal lui, corrupt, dommig, geobsedeerd door clicks of dat alles tegelijk’

Knack-redacteur Peter Casteels gooit elke week een blokje hout op het vuur.

10. ‘Wat ons de handdoek in de ring doet gooien, is de bureaucratie binnen het onderwijs’

Jolien Verbrugge werkt in het buitengewoon basisonderwijs. ‘Waarom staat een protocol voorop en wordt het welzijn van een kind niet gezien?’ vraagt ze zich af.

11. ‘Door en door cynisch? Noem me dan liever een flierefluiter’

Noem Knack-columniste Martha Balthazar geen cynicus.

12. ‘Qatargate en de kladderadatsch van De Croo zijn virussen in ons politieke besturingssysteem’

Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck hekelt kuiperijen van Qatar tot de Wetstraat, en de impact daarvan op ons toekomstbeeld voor 2023.