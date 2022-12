2022: deze 12 markante mensen zijn dit jaar overleden

Memento mori. Vrij vertaald: wees je ervan bewust dat je op elk moment kunt sterven. Van 2017 tot en met 2021 stierven in ons land gemiddeld 113.000 medeburgers per jaar. Dat zijn evenveel mensen als er in een stad als Namen of Brugge wonen. In dezelfde periode vertrokken wereldwijd jaarlijks 61 miljoen mensen naar het hiernamaals, een populatie zoals die van Italië of het Verenigd Koninkrijk. Niet allemaal koningen, keizers en admiraals, maar ook vergeten zielen en dramatische overlevers. Knack portretteert elke week een van die opmerkelijke overledenen. Van deze twaalf mensen moesten we dit jaar afscheid nemen.

Veel plezier met de beste In memoriam-stukken van 2022.

1. Franco Dragone

2. Jean-Jacques Sempé

3. Vangelis

4. Caroline Pauwels

© Belga

5. Carla Galle

6. Freddy Thielemans

Freddy Thielemans. © belga

7. Jef Turf

8. Michail Gorbatsjov

Michail Gorbatsjov in 1989. © Imago Stock & People GmbH

9. Max Moszkowicz

10. Hebe de Bonafini

Hebe de Bonafini. © getty images

11. Harm Ottenbros

12. Lester Piggott