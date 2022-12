2022: dit zijn de 12 beste onderzoeksverhalen van Knack

Het gaat goed met de onderzoeksjournalistiek in België. Ook voor Knack was 2022 een jaar vol openbaarheidsverzoeken, gelekte documenten, gegevenstabellen, goedgeïnformeerde bronnen en onthullingen in het publieke belang. In de laatste weken van het jaar publiceerden we de WhatsApp-berichtjes en ‘geijkte kanalen’ van premier Alexander De Croo en legden we samen met Le Soir het corruptieschandaal bloot in het Europees Parlement.

Samenwerking loont. Vaak bundelt Knack dan ook de krachten in (inter)nationale onderzoeksprojecten, onder meer van Forbidden Stories, Lost In Europe en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Zo brachten we nieuws over asbeststorten, criminelen in Dubai, betalingen van farmabedrijven aan dokters, de lobbypraktijken van Uber en ereconsuls die in opspraak zijn gekomen.

Andere Knack-onderzoeksprojecten kaartten problemen aan rond deurwaarders of onthulden mensenhandel bij Borealis en financiële perikelen bij Poverello. Collega Brecht Castel tilde Knacks openbronnenonderzoek naar een hoger niveau. En Stijn Tormans zocht het verhaal uit van een dakloze man met grote dromen.

De beste onderzoeksverhalen van Knack

#CorruptionEurope

Heeft Qatar geprobeerd om de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden in ruil voor cash geld en cadeaus? Dat onderzoekt het federaal parket sinds de zomer van 2022. In december, te midden van het WK voetbal in de Golfstaat, vallen speurders binnen op zestien plekken in Brussel. Het begin van een onwaarschijnlijke anticorruptie-operatie, onthuld door Knack en Le Soir.

Gelekte WhatsApp-berichten bewijzen: premier De Croo sprak niet de waarheid in het parlement

Uit WhatsApp-verkeer waar Knack de hand op kon leggen blijkt dat het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) wel degelijk de begroting heeft goedgekeurd zoals ze aanvankelijk werd voorgelegd door staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). De premier heeft dat steeds ontkend.

Dodelijk asbestafval in Boom: ‘Onze kinderen speelden op een asbeststort van de Vlaamse overheid’

Het asbestdossier van Knack, onderdeel van een internationale samenwerking, legt bloot hoe kinderen op asbeststorts konden spelen, hoe het asbestfonds de verantwoordelijkheid van de vervuilers afkoopt en hoe er maar liefst 216 geheime asbestsluikstorten zijn in Vlaanderen.

Zelfbedieningscultuur: deurwaarders verdienen miljoenen dankzij een onwettig ereloon van 16,11 euro

Gerechtsdeurwaarders berekenen al jaren kleine bedragen onwettig door aan vaak armlastige schuldenaars, zo blijkt uit een dossier dat Knack kon inkijken. Ze blazen een kostenpost van 0,50 euro op tot een betwistbaar ‘ereloon’ van 16,11 euro.

DubaiUncovered: datalek onthult 191.000 buitenlandse vastgoedeigenaars in Dubai

DubaiUncovered ontsluiert de namen van zo’n 191.000 buitenlandse vastgoedeigenaars in het notoire toevluchtsoord en belastingparadijs Dubai. Knack, De Tijd en een twintigtal buitenlandse media onderzochten de data en troffen criminelen, belastingontduikers, Russische oligarchen en andere schimmige figuren aan

MeToo in België: werd ontslagen VUB-professor Dries Tys slachtoffer van een trial by media?

Eind vorig jaar ontsloeg de VUB archeologieprofessor Dries Tys wegens grensoverschrijdend gedrag. Knack kon het dossier inkijken en met de professor praten. Die toont zich schuldbewust, maar maakt ook pertinente kanttekeningen bij de verwoestende werking van een trial by media en hoe we daar als samenleving mee omgaan.

Mensenhandel bij Borealis: ‘In Qatar waren de omstandigheden beter dan in België’

Ze moesten in slechte omstandigheden en voor een hongerloon werken in de Antwerpse haven. Bovendien werden ze ‘vergeten’ door het opvangcentrum Payoke. Knack reconstrueert de lijdensweg van drie Bengaalse lassers, van Dhaka tot Kallo.

OpenPharma: waarom geven farmabedrijven 875 miljoen aan de gezondheidszorgsector?

In vier jaar tijd spendeerden de farmareuzen Roche, MSD en Janssen-Cilag samen liefst 219 miljoen euro aan de Belgische gezondheidszorgsector. Daarmee zijn de drie goed voor een kwart van het totaalbudget dat 546 bedrijven uit de farma- en medtechsector in België overmaakten aan artsen, ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers. Hoe koosjer zijn die financiële banden?

Het strategospel van Poverello: hoe de armoede-vzw al het kapitaal van de bouwbroeders binnenhaalde

In de jaren 1990 gingen de bouwbroeders uit Heusden-Zolder in zee met de armoede-vzw Poverello, in de hoop dat hun vormings- en ontmoetingscentrum in goede handen zou zijn. Uit gelekte documenten blijkt hoe Poverello al het kapitaal van de bouwordebroeders naar zich toetrok. De broeders staan buitenspel.

UberFiles: dubieuze praktijken van Uber in België blootgelegd

Nadat Uber in België was neergestreken, kreeg het Amerikaanse techbedrijf het al snel aan de stok met de overheid en de taxisector. Gelekte documenten onthullen nu de dubieuze praktijken die de alternatieve taxidienst in ons land gebruikte om zo veel mogelijk aan controles te ontsnappen en onderzoeken tegen te werken.

Hoe Oekraïense journalisten onbedoeld een Russische raketaanval hielpen lanceren

De oorlog in Oekraïne kunnen we live volgen via sociale media. Die transparantie maakt het documenteren van oorlogsmisdaden makkelijker, maar heeft ook een schaduwzijde. Knack onderzocht hoe een Russisch Telegram-kanaal Oekraïense doelwitten lokaliseert.

Dakloze Michael Arends droomde groots: de jongen die naar de hemel klom

In de fietsenstalling van Antwerpen Centraal stierf op een koude winternacht een dakloze man. ‘Ze hebben allemaal een bijna dierlijke manier van leven’, zei Bart De Wever en de wereld draaide voort. Dit is het levensverhaal van Michael Arends.