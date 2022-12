Dit waren de beste gezondheidsstukken van 2022

‘Ik heb opnieuw moeten leren ademen’, vertelde minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) na haar crash in september. Maar hebben we dit jaar niet allemaal op onze adem getrapt? Na twee coronajaren kregen we wereldwijd ongeziene klimaatrampen, een oorlog, een energiecrisis en stijgende consumptieprijzen op ons bord.

De torenhoge facturen hebben bovendien indirect een effect op onze fysieke gezondheid. Want staat de thermostaat in uw huis misschien niet té laag voor uw eigen goed? En geef toe: u hebt zich toch ook al laten vangen aan een 1+1-gratispromo voor ongezonde, ultrabewerkte voeding in de supermarkt? Gewoon omdat het zo goedkoop is? Maar wat doet die rommel met uw lichaam?

Laten we daarom in 2023 opnieuw écht eten op tafel zetten, tijd maken om te koken, trager gaan leven en ons verwarmen aan elkaar zodat we weer wat op adem kunnen komen. Want een boom die zijn wortels stevig in de grond heeft, zal minder wankelen in onvoorspelbare tijden.

Veel plezier met de beste Knack-gezondheidsstukken van dit jaar.

1. Energie besparen in huis? Waarom 19 graden geen ideale binnentemperatuur is

Negentien graden de perfecte binnentemperatuur? ‘Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor’, klinkt het. ‘De ideale temperatuur verschilt van mens tot mens en van kamer tot kamer.’

2. Chronische hyperventilatie: ‘Fout ademen is een symptoom van leven in een te hoge versnelling’

Chronische hyperventilatie was de onverwachte diagnose die minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) kreeg na haar uitval. ‘We zijn ons te weinig bewust van wat een foute ademhaling met ons doet’, vindt hyperventilatiecoach Katrien Geeraerts.

3. Als ontspanning niet meer werkt… 10 wetenschappelijk bewezen strategieën om onrust tegen te gaan

Als zelfs ontspannende activiteiten niet langer helpen om uzelf weer op te laden en de uitdagingen die op uw pad komen aan te gaan? Misschien is het tijd om uw opvattingen over het leven onder de loep te nemen met deze tien langetermijnstrategieën.

4. Het is ongezond en we eten er allemaal te veel van: wat zit er in fabrieksvoeding?

Wat zit er eigenlijk allemaal in die pakjes, potjes, blikjes, tubes en zakjes die we massaal uit de supermarkt halen? En is het wel veilig?

5. De impact van chemicaliën: ‘We beginnen pas nu de effecten op onze hormonen te zien’

Hormonen zijn de dirigent van ons lichaam, op alle mogelijke vlakken en in alle levensfasen. Maar wat als hormoonverstorende chemicaliën het dirigeerstokje overnemen? Een gesprek met endocrinoloog Max Nieuwdorp.

6. Bijna helft overlijdens door kanker gevolg van vermijdbare factoren: met deze 12 tips verlaagt u het risico

Wereldwijd is bijna de helft van alle overlijdens als gevolg van kanker terug te brengen tot vermijdbare invloeden, zoals een ongezonde levensstijl. 12 aanbevelingen waarmee u als individu uw gedrag kunt veranderen.

7. De toekomst van het huisartsenberoep: ‘Mensen moeten aanvaarden dat ze hun huisarts minder zullen zien’

Steeds meer huisartsen vallen uit, houden ermee op of voeren een patiëntenstop in. ‘Zo kan het niet verder’, zeggen Sophie Van Steenbergen en Thibault Detremerie. ‘Ons beroep moet dringend worden hervormd én er moet iets aan ons imagoprobleem worden gedaan.’

8. Gezonder gaan leven? Dit zijn de beste eetpatronen

Bij het begin van een nieuw jaar durven we al eens een belofte aan onszelf te doen, zoals gezondere voedingskeuzes maken. Maar wat is het beste eetpatroon? Een koolhydraatarm voedingsplan? Paleo? Of toch maar de klassieke mediterrane keuken?

9. Nieuwe inzichten over prikkelbare darmen: ‘We begrijpen steeds beter de communicatie tussen brein en darm’

1 Belg op de 10 lijdt aan het prikkelbaredarmsyndroom, een aandoening die helaas nog steeds omhuld is in een zweem van mysterie. Gastro-enteroloog Heiko De Schepper (UZA) pleit voor meer aandacht voor het onderschatte probleem.

10. Kinderarts Nico van der Lely: ‘Onbegrijpelijk dat de leeftijdsgrens voor alcohol nog op 16 jaar ligt’

Al jaren strijdt kinderarts Nico van der Lely tegen overmatig alcoholgebruik bij minderjarigen. Met zijn poliklinieken overtuigde hij de Nederlandse overheid om de leeftijdsgrens voor alcohol te verhogen tot 18 jaar. Volgt België het voorbeeld?

11. Alarmerend obesitasrapport: met deze 10 simpele gewoontes pak je je overgewicht aan

De obesitascijfers in België zijn ronduit dramatisch. Bijna 7 mannen op de 10 in ons land zijn te dik. Het is niet altijd even makkelijk om in onze calorierijke voedselomgeving de juiste balans te vinden, maar met deze eenvoudige methodes zet u alvast enkele belangrijke stappen richting het ideale gewicht.

12. ‘Een probleem van oude mensen’? 5 misvattingen over cholesterol

De Belg blijft in grote mate onverschillig bij de gevaren van een te hoge cholesterol. Nochtans is het een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wat moet u weten?