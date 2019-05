Nog altijd aan het twijfelen over uw stem? Duik in de 300 voorstellen van alle politieke partijen in onze Stemwijzer en stap zondag geïnformeerd het kieshokje binnen.

De Stemwijzer van Knack geeft u geen stemadvies, maar is een gids bij driehonderd voorstellen van de politieke partijen, verdeeld over tien thema's. De partijen mochten zelf kiezen welke drie voorstellen ze indienden per thema - dat geeft u meteen ook inzicht in wat voor hen écht belangrijk is.

De partijen leggen ook uit hoe ze elk voorstel willen uitwerken. Zo kan u zelf inschatten of u het voorstel realistisch genoeg vindt.

U kan elk voorstel aanklikken, ongeacht de partij (dat mag u zondag, voor alle duidelijkheid, niét doen: u moet zich beperken tot één lijst anders is uw stem ongeldig). Het fijne daaraan is dat u zo snel ziet welke overeenkomsten er zijn tussen de partijen. Die zijn soms opvallend: zo willen 'beste vijanden' Groen en N-VA allebei 10.000 hectare extra bos, vragen SP.A en Vlaams Belang allebei de afschaffing van erfbelastingen tot 250.000 euro en doen CD&V en PVDA een voorstel om forser te investeren in onze publieke infrastructuur.

Wanneer u de Stemwijzer heeft doorlopen, krijgt u te zien hoeveel uw voorkeuren overeenkomen met elke partij.

Wij hebben alvast vijf opmerkelijke voorstellen uit de Stemwijzer gelicht en die aan experts voorgelegd.