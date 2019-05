Partijen moeten loskomen van het links-rechtsdenken, zegt gewezen Groen-volksvertegenwoordiger Luckas Vander Taelen . 'Linkse mensen hebben ook rechtse ideeën.'

Luckas Vander Taelen, de luis in de pels van Groen, vindt de campagne weinig opwindend. 'Veertig procent weet nog altijd niet voor wie ze zullen stemmen. Dat komt doordat de verschillen tussen de partijen uitgevlakt zijn en politici zich niet durven te profileren. Wat ook slecht valt, is hoe Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zijn kar keerde over het rekeningrijden. Mensen pikken dat niet, ze hebben net behoefte aan voorbeelden, aan een politicus die zegt: dit is het probleem, ik stel voor om het zo op te lossen.'

