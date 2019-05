In de laatste rechte lijn naar de verkiezingen brengt Knack oud-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert en schrijver-denker David Van Reybrouck samen om de campagne te overzien. 'Politici moeten eerst de bodem van het zwembad raken vooraleer ze naar boven zwemmen.'

'Vroeger verliep de regeerperiode rustig en werd er in alle hevigheid campagne gevoerd. Vandaag is het andersom', oppert David Van Reybrouck. We begonnen het gesprek in de Brasserie de la presse aan de Brusselse Koningsstraat met de vaststelling dat de campagne ambiance mist. 'Maar misschien lijkt dat natuurlijk alleen maar zo in de klassieke media, en verloopt de echte strijd op sociale media', gaat Van Reybrouck voort. 'Ik hoor dat de N-VA werkt met tools die Cambridge Analytica ook gebruikte. Weet jij daar meer over, Rik?'

...