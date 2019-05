Alexandra Smarandescu (22), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, mist in deze campagne aandacht voor kinderarmoede. 'Het moet prioriteit nummer één zijn.'

'Ik word meestal niet echt warm van de debatten en filmpjes waarmee we om de oren worden geslagen. Het is nogal veel van hetzelfde. Politici worden gestroomlijnd, waardoor ze inboeten aan authenticiteit. Maar af en toe werd ik ook aangenaam verrast. Neem nu het onderwijsdebat tussen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) in De zevende dag: ik was verbaasd over de diepgang en de hoffelijkheid ervan. Waarna ik me begon te verbazen over mijn verbazing. Diepgang en hoffelijkheid zouden de regel moeten zijn, niet de uitzondering.'

...