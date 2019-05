'Deze verkiezingscampagne mist pit', vindt politicoloog Bart Maddens (KUL). Hij had liever een echte uitdager gezien in plaats van het softe, brave Groen.

Bart Maddens: Er zijn genoeg inhoudelijke tegenstellingen in deze campagne, maar er is geen echte uitdager. Een duel zoals tussen Guy Verhofstadt en Yves Leterme in 2007 of tussen Bart De Wever en Elio Di Rupo in 2014 hebben we niet. Integendeel, Groen voert een softe, brave, zelfs wat kabouterachtige campagne zonder echte kopman of -vrouw. Ze durven Kristof Calvo niet naar voren te schuiven als kandidaat-premier omdat ze weten dat hij veel irritatie opwekt, maar het is ook gewoon traditie bij die partij. Tot in de jaren negentig verbood Agalev zijn kandidaten affiches te drukken met foto's van zichzelf. Ze durven ook niet echt het gaspedaal in te duwen rond hun voorstellen, zoals het afschaffen van de salariswagens, rekeningrijden of de vermogensbelasting. Groen zit const...