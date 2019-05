Schrijver Fikry El Azzouzi vreest dat het identitaire debat stilaan de bovenhand haalt. Toch verliest hij de moed niet. 'Ik wil niet eindigen als Luckas Vander Taelen.'

Fikry El Azzouzi hoeft niet lang na te denken over wat hem in de campagne opvalt. 'Ik ben vooral geschrokken van de hardheid waarmee Groen wordt aangepakt. Het is natuurlijk niet nieuw dat een partij als de N-VA teert op vijandbeelden. Eerst waren het de Walen, dan de moslims of de sossen, vandaag is het Groen. De groenen hebben door de klimaatmarsen duidelijk een impuls gekregen, en nu zijn zij het doelwit.'

...