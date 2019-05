Terwijl de ene leraar zijn klas zag spijbelen voor het klimaat, ziet de andere zijn leerlingen dwepen met Dries Van Langenhove. Zijn onze jongeren aan het radicaliseren? En zullen ze straks ook zo stemmen? Een bericht vanaf de schoolbanken.

Woensdagmiddag 12.00 uur, het Groenendaalcollege in het Antwerpse district Merksem. Een stuk of honderd zesdejaars hebben hier net twee uur lang gedebatteerd met jonge politici. Lang genoeg, zou je denken, maar blijkbaar is een zevental jongeren wat op zijn honger blijven zitten.

...