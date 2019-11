Waarom we allemaal een beetje klimaatontkenner zijn

'De wereld is aan het wakker worden', sprak Greta Thunberg op de Climate Action Summit in New York. Maar is dat wel zo? Nu Donald Trump zich officieel uit het Klimaatakkoord van Parijs trekt, dreigt de rest van de wereld misschien weer in slaap te vallen.

Amerikaans president Donald Trump. © Reuters

Als er iets is wat niet meer te ontkennen valt, is het wel de klimaatverandering. Laten we er alleen al dit jaar bij nemen: 2019 kende de warmste maand juni ooit, de warmste maand juli ooit, de tweede warmste augustus ooit en de warmste september ooit. De wetenschappelijke consensus is overweldigend: de klimaatverandering is vandaag een onderdeel geworden van ons dagelijks bestaan en wordt voor een groot stuk veroorzaakt door de mens zelf. Klimaatjournalisten en -wetenschappers slagen er steeds beter in om de klimaatcrisis duidelijk aan de man te brengen en klimatologen spenderen meer tijd dan ooit om aan de hand van wetenschappelijke argumentatie de mening van klimaatontkenners onderuit te halen.

