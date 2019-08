Wetenschappers over hun angsten bij de klimaatverhitting: 'Ik heb nooit publiekelijk gehuild. Nog niet'

Na 30 jaar roepen in de woestijn wordt de last op de schouders van (klimaat)wetenschappers steeds zwaarder om dragen. Wat als het voorspellen van de planetaire catastrofe je dagtaak is, maar de wereld grotendeels wegkijkt? Vier wetenschappers laten in hun hart kijken.

reuters

'Voor mijn eigen mentale gezondheid zou ik beter wat minder met de klimaatcrisis bezig zijn', bekent bioloog en statisticus aan de UGent, Joris Meys (42). Vanuit zijn persoonlijke interesse volgt Meys de klimaatdiscussie ondertussen al meer dan 30 jaar op de voet. Hij geeft toe dat het hem 's nachts soms wakker doet liggen. 'Ik pieker over de mogelijke toekomstscenario's die mijn neefjes en nichtjes te wachten staan. Als je ziet wat er nu aan het gebeuren is en wat de voorspellingen zijn, kan je alleen maar hopen dat je op een plek op de planeet woont dat niet té zwaar geraakt zal worden. Dat is misschien een wat fatalistische houding, maar het is voor mij een manier om ermee om te gaan. We hebben heel weinig controle over wat de toekomst brengt. Aan de andere kant probeer ik 's avonds aan de keukentafel bewust niet te veel over die zaken te praten, omdat ik merk dat mijn vrouw er wat neerslachtig van wordt. Het is dan ook geen leuke materie.'

