Klimaatexperte waarschuwt: hittegolven worden het nieuwe normaal

Jazeker, in 1976 kreunden we óók onder de hitte, maar sceptici die daarmee beweren dat de hete zomer die ons land vorig jaar trof helemaal niet zo uitzonderlijk was, hebben het mis. Een Zwitsers onderzoeksteam onder leiding van klimaatexperte Sonia Senevirate levert afdoende bewijs én een stevige waarschuwing: 'We moeten onmiddellijk ingrijpen.'

