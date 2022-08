Zelfs al stopt de wereld vandaag volledig met de uitstoot van broeikasgassen, dan nog stijgt de zeespiegel wereldwijd met 27,4 cm.

Het ijs in Groenland smelt massaal door de klimaatverandering. Een stijging van de zeespiegel is daardoor niet meer tegen te houden, zelfs al stopt de wereld vandaag volledig met de uitstoot van broeikasgassen, aldus een studie van glaciologen in het vakblad Nature Climate Change waarover The Washington Post bericht.

Een verlies van minstens 3,3 procent van het volume van de Groenlandse ijskap, ongeacht eventuele extra vervuiling veroorzaakt door fossiele brandstoffen, is nu onvermijdelijk. Dat betekent een wereldwijde stijging van de zeespiegel van 27,4 cm.

De studie geeft geen concreet tijdschema voor het smelten en het stijgen van de zeespiegel, maar de onderzoekers vermoeden dat het ergens tussen nu en het jaar 2100 zal gebeuren.

Nog maar vorig jaar schatte een rapport van het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC) dat in een worstcasescenario, waarbij de mens de komende 80 jaar grote hoeveelheden broeikasgassen zou uitstoten, het smelten van de Groenlandse ijskap zou bijdragen tot 18 cm aan zeespiegelstijging tegen 2100. De nieuwe studie in Nature, die geen bijkomende uitstoot in rekening neemt, toont aan dat de prognoses van het IPCC een serieuze onderschatting zijn.

Als de recordsmeltniveaus, die in 2012 werden waargenomen, elk jaar zouden worden herhaald, zou de stijging van het water zelfs ongeveer 78 cm kunnen bereiken.

Wat betekent een stijging van bijna 30 cm van de zeespiegel? Vooral laag gelegen landen en ontwikkelingslanden, zoals Bangladesh, zijn kwetsbaar. Die laatste hebben weinig aan de oorzaken van de klimaatverandering bijgedragen, maar krijgen wel de grootste gevolgen op hun bord. Ze beschikken daarnaast niet over de nodige fondsen om zich aan te passen aan de stijgend zeespiegel.

Volgens een recente studie is het Noordpoolgebied de voorbije 40 jaar bijna vier keer zo snel opgewarmd als de rest van de planeet. Dat komt omdat de hoeveelheid zee-ijs in de zomer kleiner wordt, met als gevolg: meer open oceaan die de opwarming versterkt. Dat zorgt er dan weer voor dat grote stukken van de Groenlandse ijskap, de op één na grootste massa zoetwaterijs op aarde, smelt. Als de volledige ijskap zou smelten, zou de zeespiegel met 6 tot 7 meter stijgen.

