Het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) zegt in een nieuw rapport dat de mens het land anders moet gebruiken en zijn voedingspatroon aanpassen om de klimaatverandering in te dijken. Van 3D-geprint kweekvlees tot insectenmelk. Drie experts bieden een blik op ons toekomstig bord.

Wat ligt er in de toekomst op ons bord nu het VN-Klimaatpanel niet alleen onze CO2-uitstoot op de korrel neemt, maar ook onze vleesconsumptie en de manier waarop we de landbouw organiseren? Knack sprak met drie experts over wat er in de toekomst op ons bord ligt.

...