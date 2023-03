Red de planeet en je portemonnee (9): ‘Gebruik de hulpmiddelen in webwinkels’

In België worden per jaar bijna 400 miljoen pakketjes verzonden via online shoppen. Om een nog grotere impact op het milieu te vermijden, is het ontzettend belangrijk om je pakje niet te retourneren.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Heleen Buldeo Rai, onderzoeker logistiek (VUB)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Buldeo Rai: Vermijd retourzendingen. Het is inmiddels duidelijk dat webwinkelen niet noodzakelijk slechter is voor het milieu dan met de auto heen en weer naar de winkelstraat gaan. Maar dan mogen we wel onze online bestellingen na aankomst niet meteen retour sturen. Zo’n retour verdubbelt immers het traject dat een pakje aflegt en dus ook zijn impact op het milieu. Wanneer geretourneerde producten na terugzending niet meer in perfecte staat verkeren, is het voor webwinkels bovendien moeilijk om ze opnieuw verkocht te krijgen.

Voor de consument betekenen retourzendingen daarnaast tijdverlies. En omdat meer en meer retailers van gratis retours afstappen, kost het je ook nog eens extra geld.

Toch zijn retours niet onvermijdelijk wanneer we winkelen op het web. Meer zelfs, uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de retourzendingen veroorzaakt wordt doordat pasvorm of stijl niet helemaal aansluiten bij de verwachtingen van de consument. Webwinkels zetten daarom in op een hele reeks hulpmiddelen die meer en betere informatie bieden over het beschikbare productassortiment. Maar om doeltreffend te zijn in de retourproblematiek, moeten consumenten die hulpmiddelen wel gebruiken.

Hoe werkt het?

Buldeo Rai: Er zijn heel wat verschillende hulpmiddelen beschikbaar die consumenten meer en beter kunnen informeren bij een online aankoop. Sommige zijn eenvoudig in gebruik, zoals pasvormindicaties (“dit item valt groter/kleiner”), maattabellen, inzoommogelijkheden, gedetailleerde omschrijvingen, productfoto’s en -video’s. Gebruik deze hulpmiddelen als ze je worden aangeboden. Hoe simpel ook, hun potentieel om retours in te perken is aangetoond.

Andere zijn iets geavanceerder. “Augmented reality”, bijvoorbeeld. Daarmee kan je brillen passen of lippenstiften proberen door je camera te activeren, of meubelstukken simuleren in je woonkamer door een applicatie te downloaden. “Virtual try-on” is een andere, waarbij je een model met eenzelfde lichaamsbouw kan kiezen om kledingstukken op te testen, of zelfs foto’s of camerabeelden van jezelf kan opladen. In België komen zo’n toepassingen nog niet vaak voor.

Wel couranter zijn productbeoordelingen, waar je je mening over een aankoop kan achterlaten en soms zelfs foto’s kan toevoegen, al dan niet vanuit je sociale media pagina’s. Deze hulpmiddelen vragen iets meer inspanning, maar kunnen een nodeloze retour vermijden, voor jezelf en mogelijks ook anderen.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Buldeo Rai: We winkelen met z’n allen steeds meer online. Ook traditionele winkelketens hebben inmiddels een webwinkel aan hun aanbod toegevoegd. Er is milieuwinst te behalen elke keer als we een retourzending kunnen vermijden. Met de volumes die e-commerce aanneemt – bijna 400 miljoen verzonden pakketjes per jaar in België – worden onze inspanningen om het retourpercentage bijvoorbeeld te halveren, pas echt betekenisvol.

Heleen Buldeo Rai is senior onderzoeker stadslogistiek, e-commerce en duurzaamheid. Ze schreef het boek Duurzaam online shoppen, Praktijkgids voor e-commerce van morgen.

