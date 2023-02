Red de planeet en je portemonnee (4): ‘Bestel online maar kies een zo ruim mogelijke levertijd’

Vandaag besteld, morgen niet in huis? Volgens professor Robert Boute (KU Leuven) moet dat het nieuwe devies van de consument zijn.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Robert Boute, hoogleraar Operations & Supply Chain Management (KU Leuven/Vlerick Business School)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Boute: Bestel online. Dat lijkt op het eerste gezicht controversieel en allesbehalve een voorstel om de planeet te verduurzamen. Toch kan het idee werken mits enkele belangrijke kanttekeningen:

Zet de levertijd zo ruim mogelijk. Vermijd absoluut de zogenaamde ‘next day delivery’.

Laat je pakjes leveren op een afhaalpunt waarvoor je niet moet omrijden (tenzij je met de fiets kan gaan).

Hoe werkt het?

Boute: Het vergt enige planning om tijdig je aankopen te doen, maar gelukkig weten we al lang genoeg op voorhand dat bijvoorbeeld kerstavond op 24 december valt. Dus misschien vergt het eerder wat discipline om vroeger werk van die aankopen te maken?

Daarnaast is ook enige medewerking van de online winkels nodig. Zij moeten de optie om later te leveren natuurlijk aanbieden. Sommige doen dat al, maar het zijn er nog te weinig.

Het idee is dat webwinkels beter hun puzzel kunnen maken door meer pakjes te bundelen voor dezelfde buurt. En hoe meer tijd je hen geeft, hoe makkelijker ze die puzzel kunnen leggen en hoe meer er gebundeld kan worden.

Dat gebundeld leveren zorgt voor minder transport en is niet alleen goed voor het milieu, het zorgt ook voor een lagere bezorgkost. Als webwinkels deze mogelijkheid tegen een korting aanbieden, scheuren ze niet eens hun broek.

In de Verenigde Staten stellen webwinkels zelf bezorgmomenten voor met een zogenaamde ‘klimaatkorting’ indien je je boodschappen laat leveren op momenten dat de buren ook beleverd worden.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Boute: Transport is de slecht(st)e leerling van de klimaatklas. Het is de sector met de grootste uitstoot van alle sectoren én de enige sector die er niet in slaagt om de uitstoot te doen dalen.

De grootste problemen bij goederentransport zijn enerzijds de fragmentatie van de vrachten (een kwart van de vrachten rijdt leeg rond, de niet-lege hebben nog 40 procent vrije capaciteit), en anderzijds het overmatig gebruik van de meest vervuilende transportmodus, namelijk de vrachtwagen (trein en binnenwatervervoer zijn veel milieuvriendelijker, maar duren langer).

E-commerce is zo slecht nog niet zolang we de pakjes zo veel mogelijk kunnen bundelen (zodat er veel drops per locatie kunnen worden gedaan), maar dat kan alleen als we onze pakjes niet snel-snel nodig hebben.

