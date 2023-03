Red de planeet en je portemonnee (8): ‘Laat je lichaam gratis voor je werken’

De fiets als alternatief vervoersmiddel kreeg al heel wat aandacht. Professor Thérèse Steenberghen wil echter een lans breken voor het stappen. ‘Denk bij elke verplaatsing eerst na of het te voet kan.’

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Thérèse Steenberghen, mobiliteitsexpert (KU Leuven/Instituut voor Mobiliteit)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Thérèse Steenberghen: Het wordt hoog tijd om het stappen meer te promoten. Een mens is gemaakt om te stappen. Het is gezond, rustgevend en ideaal om ‘mindful’ momenten te integreren tijdens een drukke dag.

Helaas wordt stappen steeds meer vervangen door gecommercialiseerde micro-mobiliteitsoplossingen, zoals steps en fietsen, waardoor stappen steeds minder als een volwaardige verplaatsingswijze wordt gezien.

In onze steden worden voetgangers van de voetwegen verdrongen door allerlei andere gebruikers. Toch zou de inrichting van de publieke ruimte in eerste instantie gericht moeten zijn op voetgangers.

Hoe werkt het?

Steenberghen: Tegenwoordig krijgen we voortdurend het advies om ‘10.000 stappen per dag’ te zetten, maar dat is vaak gekoppeld aan bepaalde vormen van consumptie, door bijvoorbeeld de aankoop van een smartwatch, een gsm, apps,…

Veel eenvoudiger, goedkoper en gezonder dan al die gadgets is de reflex ontwikkelen om bij elke verplaatsing eerst na te denken of het te voet kan.

Check ’s avonds niet of je target van aantal stappen bereikt werd, maar denk terug aan waar je vandaag gestapt hebt en hoe je je daarbij voelde en waarom.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Steenberghen: Tijdens het stappen is het gebruik aan grondstoffen nul, de energieconsumptie is nul en de uitstoot van broeikasgassen is nul.

Steden en gemeenten worden bovendien aangenamer, veiliger, gezonder, socialer, inclusiever als meer mensen zich vaker te voet verplaatsen.

Prof. dr. Thérèse Steenberghen werkt bij het Instituut voor Mobiliteit van KU Leuven.

