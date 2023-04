Red de planeet en je portemonnee (12): ‘Bouw een ijskelder naast je wijnkelder’

Zelf waterstof produceren op je dak en opslaan in een ijskelder? Over enkele jaren kan het.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Johan Martens, hoogleraar oppervlaktechemie en katalyse (KU Leuven)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Johan Martens: Leg een waterstofpaneel op je dak. We ontwikkelen een technologie om overal voor iedereen op een simpele manier waterstofgas te produceren uit zonlicht en waterdamp uit de lucht. De zon is immers onze enige energiebron die massaal beschikbaar is en lucht is ook overal aanwezig.

Van een klein systeempje om op te koken (een BBQ waar je nooit een gasfles of houtskool moet voor kopen) tot een woning die in de zomer energie produceert en opslaat voor de winter. Er zijn heel wat mogelijkheden. Het betekent volledige energie-autonomie, gratis en onafhankelijkheid van geopolitiek.

Hoe werkt het?

Martens: Waterdamp en zon, meer heb je niet nodig. Waterstof kan lokaal worden aangemaakt met een waterstofpaneel (waarbij een paneel waterdamp uit de lucht haalt en daar met zonlicht waterstof uit produceert) en dan opgeslagen in ijs.

Jawel, de ijskelder komt terug. IJs heeft een immens potentieel om waterstofmoleculen te binden. In 5 m3 ijs kan je voldoende waterstof opslaan om de winter door te komen met een gemiddelde woning. Het is ook nog eens zeer veilig. Of het kan ook opgeslagen worden in een tank zoals een mazouttank, of gastank buiten zoals je ze op vele plaatsen ziet.

Het gasnetwerk ligt er al en is relatief gemakkelijk en goedkoop aan te passen naar waterstof, veel goedkoper dan het elektriciteitsnet versterken.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Martens: Vlaanderen (en Europa) wil maximaal elektrificeren, maar de bevolking is radicaal tegen nieuwe hoogspanningskabels. Elektrificatie is bovendien asociaal, en zal de kloof tussen arm en rijk alleen maar versterken. Trouwens, elektriciteit vertegenwoordigt vandaag slechts 25% van onze energiebehoefte. Dat kan stijgen tot 50% tegen 2050. Maar waar moet de overige energie vandaan komen? We zullen dus nog veel waterstof nodig hebben.

Het biedt ook een oplossing voor de ontbossing. In het Zuiden zijn zowat 3 miljard mensen afhankelijk van hout voor hun energiebehoeften. Gevolg: ontbossing die rampzalig is voor klimaat en biodiversiteit. Met waterstofpanelen, een zak om het waterstofgas op te vangen met een steen er op om wat druk te genereren en een brandertje kunnen gezinnen waterstof als gas gebruiken om te koken of te koelen. De waterpanelen hebben geen externe stroom- of watertoevoer nodig.

Voorlopig zijn waterstofpanelen nog niet beschikbaar. Johan Martens en zijn team willen met hun spin-off Solhyd, tegen 2026 met de grootschalige productie van waterstofpanelen beginnen.



