Geld besparen, je voedselkilometers minimaal houden én verspilling tegengaan? Dat doe je door naar een plukplek te gaan.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Sybryn Maes, expert bosecologie (KU Leuven)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Sybryn Maes: Ga op zoek naar publieke en semipublieke plukplekken en voorkom dat lekker fruit verloren gaat. Het fruit dat je plukt is gratis of je kunt een prijsje afspreken met de eigenaar. Je bespaart dus geld, je houdt je voedselkilometers minimaal omdat het lokaal is én je gaat verspilling tegen.

Hoe werkt het?

Maes: Sommige gemeenten hebben plukplekken op publieke plaatsen zoals parken en semipublieke locaties zoals tuinen van Open Huizen, woonzorgcentra of scholen. Check de website goedgeplukt.be of ga op zoek in je eigen buurt. Er zit ook veel potentieel in privé plukplekken, maar dan in overleg met eigenaars. Sommige eigenaars van grote tuinen en boomgaarden hebben soms geen tijd of energie om dit zelf te verwerken.

Met ‘PLUK GENT’ gingen we bijvoorbeeld langs in de buurt rond Gent om fruit te plukken van appelaars, perelaars, bessenstruiken, tot zelfs noten van notelaars om er producten mee te maken. We creëerden sap met verschillende smaken, notenolie, cider en lekkere taarten. Zo hadden we voor onszelf sap voor een heel jaar, als bedanking voor de eigenaar én om te verkopen op een oogstfeest. Je kunt daarvoor een mobiele fruitpers inschakelen.

Er kunnen ook snoeiworkshops gegeven worden, waarbij een groep mensen gaat oogsten in ruil voor goed beheer van de bomen.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Maes: Dit voorstel alleen zal de wereld niet redden, maar wel een combinatie van gewoontes en persoonlijke keuzes die een verschil maken op ecologisch en economisch vlak. Want het merendeel van de ecologische ideeën of transitievoorstellen, hoe klein ook, zijn sowieso beter voor onze portemonnee. Als je met de natuur meewerkt, krijgt je heel veel gratis…

Sybryn Maes is postdoc in de onderzoeksgroep Forest Ecology and Management groep (FORECOMAN) van KU Leuven.

