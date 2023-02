Geen files of boetes meer? En bovendien minder CO2-uitstoot? Met een cargobike hoef je niet meer te zoeken naar een parkeerplaats en gebruik je het snelste vervoersmiddel in de piekuren. De kinderen vinden het nog leuk ook.

Knack vroeg wetenschappers naar hun ideeën om de planeet groener, blauwer, rustiger en energievriendelijker te maken. Concrete tips die ook nog eens lief zijn voor onze portemonnee.

Vandaag: Cathy Macharis, professor transporteconomie (VUB-Mobilise)

Wat is jouw voorstel om de planeet te redden dat we met z’n allen kunnen toepassen?

Macharis: Het grootste deel van de CO2-uitstoot van de transportsector komt van wagens (70%). Als we die wagens grotendeels vervangen door een fiets, winnen we enorm aan allerlei externe kosten van transport (CO2, ongevallen, ruimtegebruik, congestie, luchtkwaliteit).

In Frankrijk geeft de overheid gezinnen die hun oude brandstofwagen van de hand willen doen, de mogelijkheid om een fiets te kopen (tot 4.000 euro). Het bedrag hangt af van hun inkomen. Naargelang de aankoopprijs kunnen er een of twee fietsen mee gekocht worden.

Ook in België zijn er verschillende premies te verkrijgen. In Brussel gaat het over zo’n 500 tot 900 euro als je een nummerplaat binnenbrengt. Maar ook veel Vlaamse gemeenten geven een premie bij aankoop van een elektrische fiets. In België krijg je vaak tot 0,25 euro/km een bike to work-premie. Dat is ook nog eens mooi bij genomen.

Momenteel zien we twee profielen die overtuigd zijn van deze oplossing: gezinnen en KMO’s.

Hoe werkt het?

Macharis: Mensen kunnen kiezen tussen een gewone, elektrische of cargofiets. In een Europees project Cairgo dat de introductie van cargofietsen bestudeert, merken we dat een cargobike zeer functioneel is voor mensen die goederen of personen vervoeren en die op verschillende plekken in de stad moeten zijn. Momenteel zien we twee profielen die overtuigd zijn van deze oplossing: gezinnen en KMO’s.

Een cargobike is handig voor gezinnen want het past perfect bij de trip chaining (verschillende stops op de woon-werkroute) die ouders moeten doen om hun kinderen te vervoeren naar verschillende plaatsen, een pakket op te halen en dan direct naar het werk te gaan. Tijdens een test waarbij gezinnen een cargobike gedurende twee weken hebben uitgeprobeerd, merken wij dat de cargofiets tot 70% van de trips gebruikt wordt. Voor occasionele trips buiten de stad kun je een deelwagen gebruiken. Je bespaart de kosten van een auto. En jouw verplaatsingen worden duurzamer.

Een cargofiets vervangt geen gewone fiets, hij vervangt een auto.

Met een cargobike heb je geen last meer met het zoeken naar een parkeerplaats, je gebruikt het snelste vervoersmiddel in piekuren en we zien dat kinderen het heel leuk vinden.

Die voordelen worden ook erkend door meer en meer kleine ondernemers en logistieke diensten. Een cargofiets vervangt immers geen gewone fiets, hij vervangt een auto.

Waarom kan dit voorstel de wereld redden?

Dit initiatief zal niet enkel een enorm effect hebben op de CO2, maar ook op de luchtkwaliteit, het ruimtegebruik, de congestie, tijdverlies, parkeerboetes… kortom de leefbaarheid in onze steden. En daarnaast is het nog financieel interessant ook.

Cathy Macharis is professor aan de VUB, en coördinator van de Onderzoeksgroep Mobilise. In deze onderzoeksgroep bestudeert ze de transitie naar een duurzame mobiliteit en logistiek systeem aan de hand van concrete experimenten en het betrekken van alle stakeholders.