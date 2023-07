De zomer van auteur Hanan Challouki: ‘Fijn om eens géén managementboek te lezen’

Hanan Challouki is expert in inclusieve communicatie en auteur. Dit voorjaar verscheen Imposter moeder.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer vijf weken. De plannen liggen deels vast, al zal veel afhangen van mijn zoontje van anderhalf. We gaan zeker een week naar Marbella met de auto en we hopen daarna door te rijden naar Portugal. Maar hij is bijna in de terrible two-fase. Dus ik wacht af, met een bang hartje.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Via sociale media als Instagram, Facebook en Twitter komt het belangrijkste nieuws wel binnen. Ik probeer op de hoogte te blijven, maar niet te intensief. Want slecht nieuws kan funest voor de sfeer zijn.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Onze huwelijksreis vier jaar geleden, naar het Kaapverdische eiland Sal. Heerlijk rustig en ontspannen.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Als kind ben ik eens heel ziek geweest tijdens een reis naar Marokko met mijn ouders. Ik had een keelontsteking en lag twee weken in bed. De helft van mijn vakantie was naar de vaantjes.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Het laatste deel van de Atlas-reeks van Lucinda Riley. Die romans verdienen geen tien op tien, maar zijn wel ontspannend. En het is fijn om eens géén managementboek te lezen.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Salades doen het altijd goed. Dat mag basic zijn, tomaat met burrata, bijvoorbeeld. Het liefst met een mocktail erbij.

Vakantie was altijd me-time, lekker egoïstisch.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Hiken. Geen idee waar je dat in België kunt doen. En zwemmen in de zee. Als moslima voel je je aan onze kust toch wat sneller bekeken, in het buitenland is dat minder.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Ik heb er nooit een gehad. Vakantie was altijd me-time, lekker egoïstisch.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Moet de zomer een sportief hoogtepunt hebben? Ik ben opgegroeid in een familie die gek was op de Tour de France. De televisie stond hele dagen aan. Vreselijk!

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Ik heb horoscopen geschreven voor een groot mediahuis. In het begin was het nog grappig om te verzinnen wat de Weegschalen en Stieren zouden meemaken, maar dat ging al snel vervelen.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik koester vooral foto’s en herinneringen. En we brengen uit verre oorden ook altijd wat plaatselijke muntjes mee.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Een appartement aan zee lijkt me wel wat. Of beter nog: een huisje in de Ardennen, in de prachtige natuur.

En in het buitenland?

Het liefst op een eiland, waarheen ik dan kan ontsnappen. Sardinië, bijvoorbeeld, of Cyprus.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Een moeilijke vraag, waar ik me de laatste tijd soms het hoofd over breek. Maar geen enkele optie lijkt België te overtreffen. Al zou ik wel graag eens een jaar elders wonen. In Turkije, of New York.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

De Gentse schepen Hafsa El-Bazioui van Groen. Ik volg haar onder meer op Instagram en het valt me op hoe hard zij werkt. Verfrissend, in vergelijking met sommige politici die in het parlement vooral op hun gsm zitten te scrollen.