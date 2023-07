De zomer van columnist Mohamed Ouaamari: ‘Ik ben een grote woestijnfan’

Mohamed Ouaamari is auteur en columnist.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer acht. We hebben geen kinderen, dus we nemen vooral vakantie in de loop van het jaar. Die dagen zullen voornamelijk worden gebruikt om te schrijven, want eind juli moet mijn nieuwe boek af zijn.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Zo goed als niet, behalve af en toe een blik op de nieuwsapps.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Een verblijf van drie dagen in een bedoeïnenkamp in het Jordaanse Wadi Rum. Ik ben een grote woestijnfan. Het rode zand, de prachtige zonsondergangen: je waant je op een andere planeet.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

De schoolreis naar Rome in het zesde middelbaar. Onze leerkrachten hebben die prachtige stad echt oneer aangedaan. Zo moesten we allemaal samen eten in een restaurant vlak bij het hotel. Mijn vrienden en ik hadden daar absoluut geen zin in, en terecht: ik heb daar de slechtste pizza van mijn leven gegeten. In Rome!

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Ik raak steeds meer geïnteresseerd in postkoloniale literatuur, dus er liggen boeken klaar als Kit-Kat Café en Tomorrow Is Another Day: A Tale Of Getting By in Baghdad.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Pan con tomate, een ontbijt dat me tijdens winterse dipjes in Spaanse sferen brengt. Het is zeer eenvoudig: geroosterd brood met wat look en tomaat.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Vroeger ben ik niet veel op reis geweest, dus het fenomeen is me vreemd. Al wil ik hier toch even scoren met een politiek correct antwoord: mijn vrouw, of het nu vakantie is of niet.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Nee, maar ik gebruik de vakantie wel om met enige afstand naar mijn leven te kijken. In het vliegtuig maak ik dan notities in een boekje.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Een festivalmens ben ik niet, maar ik kijk wel erg uit naar Lillo Boekendorp, een gezellige tweedehands boekenmarkt.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Als ik twee keer per week in de fitness- of boksclub raak, ondanks tropische temperaturen, is dat een groot succes.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

In de Antwerpse haven moest ik in een magazijn de grondnummers van een nieuwe laag verf voorzien. Mijn knieën en rug waren kapot en de stank was niet te harden.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik haat souvenirs. Maar mijn vrouw en ik sturen onszelf wel altijd een kaartje van onze vakantie. Soms ligt er dan maanden later plots een verrassing in de bus.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in het buitenland?

Mijn eerste verhalenbundel, waaruit later Groetjes uit Vlaanderen ontstond, is in zeer beperkte oplage uitgegeven. Op het einde schreef ik: ‘Als ik ooit rijk en beroemd ben, mag iedereen die dit boekje heeft me bezoeken in mijn villa in Zuid-Spanje.’ Daar dus.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Doe dan ook maar Zuid-Spanje: lekker eten, zon, de mooie Andalusische geschiedenis, prachtige natuur en dicht bij Marokko.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Bart De Wever, die blijkbaar nog altijd hinder ondervindt van long covid.