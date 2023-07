De zomer van Stephanie Planckaert: ‘Ik neem vaak wel wat werk mee op vakantie’

Stephanie Planckaert is tv-persoonlijkheid en auteur. Ze was dit voorjaar te zien in Château Planckaert.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

In de zomer meestal een week. Dit jaar hebben we nog geen plannen en ik vrees dat de agenda stilaan dichtslibt. Maar we zitten in Frankrijk. Dat is sowieso een beetje vakantie.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Toen de kinderen nog klein waren, gingen we vaak naar Kroatië, met een tussenstop in Oostenrijk. Eén jaar besloten we op de terugweg onze vakantie te verlengen en hebben we ‘op de bots’ wandelschoenen gekocht om samen een berg te beklimmen. Op de top hebben we een miniceremonie gehouden. We waren zó trots dat onze kinderen helemaal boven waren geraakt.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Die speelt zich ook af in Oostenrijk, op weg naar Kroatië. Op 800 kilometer van huis besefte ik dat ik mijn identiteitskaart was vergeten. Die zouden we moeten tonen aan de grens met Slovenië. Dus hebben we honderden kilometers moeten omrijden, naar de Belgische ambassade in Wenen.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman ligt al een tijdje klaar. En in Frankrijk koop ik vaak nog wat extra boeken en magazines.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Gegrilde vis of calamari. De zee!

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Van een waterval springen en met dolfijnen zwemmen. Maar ook gewoon uitgaan: in Kroatië waren mijn schoonouders er vaak bij om op de kinderen te letten, zodat wij een stapje in de wereld konden zetten.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Ik neem vaak wel wat werk mee: facturen die nog gesorteerd moeten worden, schrijfwerk, zaken waarvan ik nog een lijst moet aanleggen. Uiteraard doe ik dat niet in een restaurant of aan het strand. Maar als we toch urenlang moeten rijden en de kinderen slapen, stoort mij dat niet echt. Al vindt mijn man het soms wel irritant.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

We zijn naar Harry Styles geweest, in Werchter. Onze dochter is grote fan.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Ik heb een crossfit gekocht waar ik nu toch al drie keer op heb gezeten. Verder ondersteun ik vooral sportprestaties. Mijn zoon koerst en mijn man bereidt zich voor op een ultramarathon.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Ik werk al van jongs af in de chambres d’hôtes van de familie. Heel fijn, behalve dan het opdienen voor zatte mensen, naarmate de avond vordert en de drank vloeit.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

We brengen altijd een magneet mee voor op de koelkast. Van die memorabele bergwandeling in Oostenrijk hebben we een steen meegebracht. En uiteraard koester ik de vele foto’s.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Het is nergens mooier dan in de Ardennen. Maar als ik iets anders móét kiezen, dan misschien Oostduinkerke. Een huisje in de duinen.

En in het buitenland?

In Italië of Griekenland, tussen de wijngaarden.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Ik zou nergens anders dan in België of Frankrijk willen wonen. Nee, een echte nomade ben ik niet.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Alexander De Croo (Open VLD), na dit toch wel bewogen jaar.