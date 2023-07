De zomer van Jo De Poorter: ‘Waar ik ook ben, altijd schrijf ik vier uur per dag’

Jo De Poorter is communicatie-expert, auteur en presentator. Dit jaar verscheen De macht van Mathilde.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer één à twee weken. Maar ik ben niet zo’n vakantietype: een hele dag luieren is niet aan mij besteed.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Net als thuis lees ik elke dag een twaalftal kranten, luister ik naar de radio en volg ik diverse nieuwssites over mijn vakgebieden. Als er morgen iets dramatisch gebeurt in een koningshuis, moet ik heel snel commentaar kunnen geven.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Daar kan ik een exacte datum op kleven: 29 juli 1981. We waren op Mallorca, in een vakantieverblijf zonder televisie. Ik was 14 en heb 30 kilometer gefietst naar de dichtstbijzijnde bar met tv, om ademloos het huwelijk van Charles en Diana te volgen.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Ik haatte de vele jeugdkampen waar mijn ouders me altijd heen stuurden. Rond mijn elfde zat ik in Wenduine en toen ben ik uit het raam op de eerste verdieping gesprongen, zodat ik mijn enkel brak en naar huis kon.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De nieuwe biografie van Matthijs de Ridder over Paul van Ostaijen. En Antwerpen van Bart De Wever en Johan Vermant. Samen goed voor ruim 1000 bladzijden.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Gazpacho: ik ben een soepman.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Een groot deel van mijn leven kwam ik bijna dagelijks op televisie. In die jaren hunkerde ik naar drukke buitenlandse terrassen, waar ik kon opgaan in de massa.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Ja, aan een Nederlandse jongen die ik op mijn 15e ontmoette in Spanje. ‘We were young together’, zoals het klinkt in Sunset Boulevard.

Bent u weleens alleen op vakantie geweest?

Dankzij het ongebreidelde vertrouwen van mijn ouders reisde ik tussen mijn 14e en 19e elke zomer wekenlang in mijn eentje naar verre oorden, zoals Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Nog steeds is een van mijn weinige talenten dat ik goed alleen kan zijn.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Ik ben altijd beschikbaar, maar dat voelt nooit als een last of plicht. En waar ik ook ben, altijd schrijf ik vier uur per dag. Dat is de belangrijkste vereiste bij het boeken van hotels: een schrijftafel.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor een reeks concerten die Collegium Vocale eind juli geeft op historische locaties rond Siena.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Een baantje als tuinman, waarbij ik midzomer gras moest maaien. Later bleek pas dat ik zeer allergisch ben voor alle grassoorten. Ik heb daar bijna de dood gevonden tussen de pollen.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik ben totaal onthecht van al het materiële. Maar er is één oude zwart-witfoto van mijn oma die ik steevast in mijn koffer stop bij lange reizen.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Absoluut nergens. Bij de gedachte aan lekkende dakgoten, verstopte wc’s of inbraken krijg ik al koude rillingen. Dank Onze-Lieve-Heer voor het hotelwezen.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Vladimir Poetin. Dat hij, even weg van het Kremlin en het Rode Plein, tot zichzelf en de rede kan komen en deze waanzin stopt.