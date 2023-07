De zomer van actrice Eva Kamanda: ‘Gillen op bed omdat er een tarantula in de kamer zat’

Eva Kamanda is actrice en auteur. Ze was te zien in Liefdestips aan mezelf en schreef Een verzwegen leven.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Dit jaar veel, omdat ik uit een heftige periode kom, zowel professioneel als emotioneel. Ik ben al een paar keer weggeweest en voor een grote nazomerreis twijfel ik nog tussen Mexico of Thailand. Zomers in Brussel zijn geweldig, dus dan ben ik ook graag thuis.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

De vergezichten in West-Canada: snoepjes voor het oog.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk besloten we de trein naar Barcelona te nemen. Eerst kwamen we in een staking terecht, waardoor we urenlang in een bomvolle wagon zaten. Dan bleek onze Airbnb vreselijk – totáál niet zoals op de foto’s. En het stonk daar ongelofelijk. Dus trakteerden we onszelf op een viersterrenhotel. De dag nadien kregen we een zware voedselvergiftiging, dus die mooie badkamer hebben we helemaal ondergekotst.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Ik ben nu bezig in Prachtige wereld, waar ben je van Sally Rooney. En er liggen er nog twee klaar: The Attic Child van Lola Jaye en Why Solange Matters van Stephanie Phillips.

Welk gerecht brengt u onmiddellijk in zomersfeer?

Ceviche, een fris gerecht met rauwe vis.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Met vier vriendinnen op een hotelbed staan gillen omdat er een tarantula in de kamer zit.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee, daarom waren het ook vakantieliefdes. Het was tof, tot nooit meer!

Bent u wel eens alleen op vakantie geweest?

Ja, dat vind ik een van de leukste manieren om te reizen. Je hebt tijd om na te denken, los te koppelen en helemaal je eigen ding te doen. En je vindt overal wel mensen met wie je kunt praten.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Mijn zomer is begonnen met CORE Festival, nadien was er Couleur Café. Ik ga ook naar Theater aan Zee. En er volgen er ongetwijfeld nog.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Zwemmen in Flow, het enige openluchtzwembad van Brussel. De plekjes zijn héél begeerd, alsof je tickets voor een topfestival wilt bemachtigen.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Op mijn zestiende werkte ik in een visgroothandel. Ik stond daar moederziel alleen. De chef vond het blijkbaar gepast dat ik de boel in mijn eentje runde terwijl iedereen vakantie nam. Het enige lichtpuntje was de babbel met de chauffeur die elke dag de bestellingen kwam ophalen.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Doe maar een klein huisje op een open plek in het bos. In het Pajottenland of de Kempen, bijvoorbeeld. Als er dan nog budget over is, wil ik een stek in Oostende.

En in het buitenland?

Tot nu toe heeft vooral Portugal mijn hart veroverd: de mensen, de natuur en die prachtige taal.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

In een land waar de mensen warm zijn en het goed zit met de mensenrechten. Bovendien moet het er ook letterlijk warm zijn, dus Scandinavië valt af.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Ans Persoons (Vooruit), de nieuwe Brusselse staatssecretaris met een groot hart voor de hoofdstad.