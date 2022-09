Podcast ‘Clash in de klas’: extremisme maakt de digisprong

De wereld stopt niet aan de schoolpoort. Dus ook in onze klassen ontaarden discussies over maatschappelijke onderwerpen in conflicten en polarisatie. Leerkrachten krijgen krasse uitspraken te horen en worden wel eens geconfronteerd met extreem ideeëngoed. Hoe ga je daar mee om? Hoe maak je van jongeren kritische burgers die op zoek gaan naar verbinding? In deze podcast zoeken we het uit.

Aflevering 3: extremisme maakt de digisprong

TikTok. Snapchat. Telegram. Alle jongeren zijn mee. Dat weten activistische groepen ook. En dus kan 1 leerling via online kanalen heel de school meesleuren in een ideologische strijd. Het gevolg: klasdiscussies die worden gekaapt en sit-ins om de boel op stelten te zetten. Hoe kunnen scholen omgaan met polarisatie en radicalisering die de leerlingen bereikt via online wegen, ver uit het zicht van leerkrachten en directies? Beluister aflevering 3 van onze podcastreeks ‘Clash in de klas’.

Presentatie door Ward Schouppe. Gasten zijn Chris Wyns en Bert Pieters.



‘Clash in de klas’ is coproductie van het Hannah Arendt Instituut, Knack, het Vlaams Vredesinstituut, het Wij-Zij netwerk en GO-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.