Minder aardgas verbruiken en toch minder besparen? In België kan het

Veel Belgen zullen deze winter de verwarming enkele graden lager zetten om te besparen op de aardgasrekening. Toch is het mogelijk dat ze honderden euro’s meer moeten betalen dan nodig is. Een groot probleem, vindt Test Aankoop.

Het lijkt surrealistisch: minder verbruiken en niet besparen. Toch kan het. Dat komt volgens Simon November van consumentenvereniging Test Aankoop door de ouderwetse berekening van ons energieverbruik. Energieleveranciers smeren uw jaarverbruik uit over de twaalf maanden van het jaar op basis van gestandaardiseerde verbruiksprofielen. In koude maanden wordt u meer aangerekend dan in de zomermaanden.

Simon November: Stel dat je met een analoge meter per jaar 20.000 kWh gas verbruikt en de leverancier komt dat te weten bij de jaarlijkse meteropname. Dan zal hij voor de wintermaanden januari 18,4% en februari 15,3% (samen 33,7%) van 20.000 kWh aanrekenen. Zelfs als u overwinterde in Tenerife en uw huis helemaal niet hebt verwarmd.

Het gestandaardiseerde verbruiksprofiel voor aardgas van een gemiddeld gezin.

Hoe komt dat?

November: Met een analoge meter weet de leverancier niet exact hoeveel er in die periode is verbruikt. Hij zal je dus 6740 kWh aanrekenen tegen het tarief van die maanden. Met een digitale meter zou de leverancier wel moeten weten hoeveel je effectief verbruikte in die maanden, maar door softwareproblemen bij netbeheerder Fluvius lukt dat niet. Test Aankoop vindt dat een groot probleem want consumenten zien minder hoeveel impact hun besparingen hebben op hun factuur. De digitale meter is opgedrongen aan veel mensen, maar de voordelen ervan worden dus niet allemaal benut. Of nog niet.

Wat zal Fluvius eraan doen?

November: De software van Fluvius die het mogelijk maakt om de gegevens aan de energieleveranciers te bezorgen is nog niet klaar. Dat moet tegen 1 april 2023 in orde zijn, heeft Fluvius beloofd.

Loont het dan wel om minder aardgas te verbruiken?

November: Toch wel, want als je bespaart, ga je op jaarbasis geen 20.000 kWh verbruiken, zoals in mijn voorbeeld, maar bijvoorbeeld slechts 17.000 kWh. Voor januari en februari is dat dan 33,7% van 17.000 kWh en dat is 5729 kWh tegen de prijs van die maanden in plaats van 6740 kWh.

Wanneer zie je dan wel wat besparen je oplevert?

November: Als je op maandelijks verbruik wordt afgerekend en dus niet met voorschotten werkt. Werkelijk verbruik per maand is werkelijk betalen per maand. Het nadeel daarvan: facturen in het stookseizoen oktober-maart zijn een stuk hoger en worden, in tegenstelling tot het systeem met de voorschotfacturen, niet uitgesmeerd over een jaar.