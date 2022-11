Zo maakt u winst op uw energierekening

Frans Beyers (71) uit Kalmthout verdient zowaar aan zijn energierekening, dankzij zijn technische vernuft en een dynamisch energiecontract met Engie.

Als gepensioneerd technisch directeur van een groep Antwerpse ziekenhuizen (GZA) is Frans Beyers gefascineerd door technologie. ‘Ik had al een warmtepomp en zonnepanelen, maar berekeningen toonden aan dat het nog goedkoper kon.’

Zo ontdekte hij dat je bij Fluvius je elektriciteitsverbruik van de dag voordien per kwartier kunt op- vragen. Beyers: ‘Dan weet je waar en wanneer je de meeste elektriciteit verbruikt. Tegelijkertijd kun je van een tabel aflezen wat op dat moment de prijs is van een kilowatt elektriciteit. ‘s Morgens om 8.00 uur, als iedereen de koffiezet aanzet, is elektriciteit het duurst. Maar vanaf 9 uur daalt de prijs fors, tot aan de middag. Later kabbelt de prijs verder op een laag niveau tot aan het avondeten.’

Dynamisch contract

Daar heb je niet veel aan met een gewoon elektriciteitscontract. ‘Maar het basisprincipe is eenvoudig’, legt Beyers uit. ‘Met een dynamisch contract haal je elektriciteit van het net op het moment dat ze goedkoop is, en zet je elektriciteit op het net wanneer ze duur is. Om dat te kunnen realiseren, heb je wel een digitale meter, zonnepanelen, een batterij en een geschikte omvormer of microcomputer nodig. Die omvormer houdt per kwartier de prijs van de elektriciteit in het oog. Wanneer die laag is, geeft de software het bevel om de thuisbatterij te vullen, wanneer de prijs het hoogst is, stuurt hij het overschot terug naar de leverancier. Die microcomputer houdt zelfs de weersvoorspellingen in het oog. Als het morgen gaat regenen, geeft de computer bijvoorbeeld het bevel om extra veel elektriciteit op te slaan.’

De hele installatie heeft Beyers ongeveer 10.000 euro gekost, maar hij schat die terug te verdienen in vijf à zes jaar. Dankzij subsidies van de overheid, maar zeker ook door de terugbetalingen van Engie. ‘Zo verdiende ik in september 42 euro, maar ik heb ook al maanden gehad dat ik 82 euro verdiende.’

Hij vindt het onbegrijpelijk dat niet meer Vlamingen hierop overschakelen. Beyers: ‘Houden ze het stil? Ik weet het niet.’ Engie is op dit ogenblik de enige leverancier die zulke contracten aanbiedt. Dat zal wellicht veranderen met een recent ministerieel besluit waardoor elke energieleverancier die meer dan 200.000 klanten heeft, verplicht wordt om het aan te bieden.