Beleg niet in crypto: 3 geldtips van de (super)rijken

Snel rijk worden? Vergeet het maar. Een miljoenenfortuin vergaren is een proces dat meestal loopt over vele jaren, decennia tot zelfs generaties.

Hoewel elk fortuin zijn eigen verhaal heeft, zijn er ook veel overeenkomsten in de manieren waarop de meeste fortuinen zijn vergaard en hoe daarmee wordt omgesprongen. En daar kan iedereen wat van leren. Enkele tips van private bankers en de successieplanners bij wie de rijkste families aankloppen.

1. Blijf investeren

Ondernemende families hebben een of meerdere bedrijven uit de grond gestampt waar ze hun inkomen uit halen, of die ze uiteindelijk verkochten, waardoor ze de basis legden van een groot vermogen dat ze opnieuw investeerden om het nog verder te laten aangroeien. ‘Het is ongetwijfeld een van de zaken die ook mensen met een doorsnee inkomen kunnen opsteken van de vermogenden: als je voldoende inkomen hebt om je dagelijkse behoeften te dekken, zet dan geld opzij om te investeren. Ook een gewone werknemer kan zijn vermogen aanzienlijk doen groeien als hij geregeld geld in een beleggingsportefeuille stopt, zegt van Eysendyck.

2. Beleg niet in crypto

Op sociale media zijn ze talrijk, de zogenaamde cryptomiljonairs die met de aankoop van virtuele munten à la bitcoin een fortuin vergaarden. Toch blijkt dat slechts een fractie te zijn van de mensen met een groot vermogen. Want de cliënten van private bankers en wealth offices investeren zelden of nooit in de munt. ‘Er zal altijd wel een cliënt zijn die het achter onze rug doet, maar het is een minderheid. En we raden het zelf ook ten stelligste af’, zegt Steven Meyer van Accuro. Er komen wel vragen over virtuele munten, maar die zijn vooral afkomstig van jongere mensen met minder beleggingservaring. ‘We maken hen duidelijk dat het niet is omdat iets exponentieel stijgt, dat het daarom ook een goede belegging is. Er is een verschil tussen beleggen en speculeren. Wie echt het beste voorheeft met zijn vermogen, trapt niet in de val van het laatste. Mensen met een groot vermogen beseffen dat: zij hebben al ervaren dat wanneer iets te mooi lijkt om waar te zijn, het dat meestal ook is.’

3. Zie elke aankoop als een investering

Wie op een groot vermogen zit, doet geen grote aankopen maar wel investeringen. Zelfs wanneer ze iets kopen voor hun plezier, gaan ze nog altijd op zoek naar manieren om van die aankoop een rendabele investering te maken. Meyer: ‘Drie jaar geleden zat ik rond de tafel met een cliënt die voor een buitenverblijf grond wilde kopen op Kreta. Hoewel hij van plan was om voor zichzelf maar één villa te bouwen, kocht hij meteen twee bouwgronden. Voor beide percelen samen betaalde hij net geen 100.000 euro. Hij bouwde zijn villa op het ene perceel en verkocht enkele jaren later de andere bouwgrond voor 125.000 euro, goed voor een winst van bijna 75.000 euro. Daarmee had hij de aankoopprijs van de andere bouwgrond al ruimschoots terugverdiend. Dat is typisch de vooruitziendheid van een ondernemer die in alles zoekt naar een opportuniteit.’

Dergelijke anekdotes lopen als een constante door de verhalen die de verschillende private bankers en successie- planners opdissen over het aankoopgedrag van hun vermogende klanten. Eyckmans: ‘Ik heb een goede klant die zelf gepassioneerd is door vliegen. Hij heeft een vliegtuig gekocht, maar alleen voor zichzelf vindt hij dat een veel te zotte aankoop. Daarom verhuurt hij zijn vliegtuig en intussen heeft hij daar weer een nieuwe business mee gecreëerd.’