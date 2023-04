Geef uw kinderen financiële opvoeding: 4 geldtips van de (super)rijken

Snel rijk worden? Vergeet het maar. Een miljoenenfortuin vergaren is een proces dat meestal loopt over vele jaren, decennia tot zelfs generaties.

Hoewel elk fortuin zijn eigen verhaal heeft, zijn er ook veel overeenkomsten in de manieren waarop de meeste fortuinen zijn vergaard en hoe daarmee wordt omgesprongen. En daar kan iedereen wat van leren. Enkele tips van private bankers en de successieplanners bij wie de rijkste families aankloppen.

1. Wees bereid om opofferingen te doen

Alle private bankers zijn het erover eens: de opbouw van een miljoenenvermogen vergt passie en toewijding. Niet zelden gaat dat ten koste van de mensen om je heen. Labeeuw: ‘Mensen met een groot vermogen zijn meestal heel toegewijde mensen die helemaal leven voor hun zaak, soms tot grote ergernis van de jongere generatie. Maar je kunt nu eenmaal geen miljoenenbedrijf opbouwen door elke dag om vijf uur ‘s middags de boeken toe te doen. Dat is een levenskeuze. Daar is niets mis mee, alles heeft een keerzijde.’

Ook Eyckmans voelt in haar contacten met vermogende cliënten dat tijd voor de partner en de kinderen een grote struggle is. ‘Soms zie je dat ze spijt hebben van de keuzes die ze maakten en dat ze niet meer tijd met hun opgroeiende kinderen hebben doorgebracht. Ze proberen dat later goed te maken, maar dat lukt niet altijd. Soms hebben ze daardoor ook een betere band met hun kleinkinderen, met wie ze wel meer tijd doorbrengen.’

2. Toon veerkracht

Het pad van een ondernemer loopt niet over rozen. Mertens: ‘In zowat alle succesverhalen van ondernemers die ik ken, zit wel een hoofdstuk vol miserie en tegenslag. De echte topondernemers slagen erin om vanuit die miserie weer op te staan. Ze zijn flexibel en creatief genoeg om zelfs dan nog opportuniteiten te zien.’ Hij geeft het voorbeeld van de graafwerker die door een zwaar ongeval niet langer zelf in een graafmachine kon kruipen. Hij liet het hoofd niet hangen, nam een extra personeelslid aan en reed vervolgens het hele land rond om zijn diensten te verkopen. Het bleek het begin van een onderneming met honderd graafwerkers. ‘Die ene tegenslag is de katalysator geweest om de bedrijfsactiviteiten op te schalen. Vanaf dat moment kwam die ondernemer los van de waan van de dag en bekeek hij zijn bedrijf vanuit een breder perspectief. Zo creëerde hij een hefboom voor zijn onderneming en later zijn vermogen. En dat komt bij alle succesvolle ondernemers terug: door zich te omringen met goede medewerkers en adviseurs slagen ze erin hun bedrijf honderd keer sneller te laten groeien dan wanneer ze alles op eigen houtje blijven doen.’

3. Geef uw kinderen financiële opvoeding

Vermogende families spreken met hun kinderen veel meer over geldzaken dan een doorsnee gezin, zo blijkt. De Keukelaere: ‘Hoe je slim moet omgaan met geld is een thema dat in veel gezinnen niet veel aan bod komt, vaak ook omdat de ouders er niet in onderlegd zijn. Vermogende families proberen die kennis veel meer te stimuleren. Zeker bij de eerste generatie die alles heeft opgebouwd, zie ik vaak dat ze bij hun kinderen de ondernemersspirit proberen aan te kweken. Ze laten hun kinderen niet zozeer sparen voor een nieuwe iPhone, maar tonen hoe ze met dat geld meer geld kunnen verdienen. Al moeten velen vaststellen dat hun kinderen niet dezelfde ondernemersgenen hebben.’

Financiële opvoeding gaat niet alleen over het stimuleren van ondernemerschap. ‘Vaak leren ze hun kinderen met kleine bedragen al investeren in aandelen en obligaties, om hen daarmee vertrouwd te maken’, stelt Eyckmans vast.

4. En weet: geld maakt niet gelukkig

‘Zeker voor jonge mensen die het vermogen niet zelf hebben opgebouwd, heeft een groot familiefortuin een keerzijde’, zegt Eyckmans. ‘De kinderen zitten vaak niet te wachten op het vermogen van hun ouders en alle verantwoordelijkheid die daarbij komt. Soms schenken ouders een deel van hun vermogen weg, weliswaar onder voorbehoud van vruchtgebruik. De kinderen zijn dan wel eigenaar, maar ze hebben er zelf nog niets aan. Maar de implicaties zijn enorm. Ik ken families waar kinderen hun droom om in Frankrijk te wonen moesten opbergen, omdat het fiscaal nadelig is. Of die net de raad krijgen om te verhuizen naar een fiscaalvriendelijke bestemming, terwijl ze daar geen zin in hebben. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn.’