Rasondernemer Jürgen Ingels: ‘Rijk blijven is gemakkelijk, rijk worden is aartsmoeilijk’

Rasondernemer en investeerder Jürgen Ingels vergaarde een fortuin met de verkoop van Clear2Pay. Dat ging niet zonder slag of stoot.

In de financiële wereld klinkt de naam van Jürgen Ingels als een klok. Hij is de bezieler van de investeringsfirma Smartfin, in ons land een van de grootste investeerders in technologiebedrijven. Maar zo’n investeringsfonds had Ingels niet rond zich kunnen bouwen zonder de verkoop van Clear2Pay. Die specialist in betalingsverkeer richtte Ingels op in 2001 en in 2014 werd het bedrijf voor 375 miljoen euro verkocht aan een grote Amerikaanse betalingsprovider. Ingels was op dat moment minderheidsaandeelhouder. ‘Ik wilde niet rijk worden, maar de ambitie was wel om het iets beter te hebben dan mijn eigen ouders, zodat ik en mijn kinderen nooit in de situatie zouden zitten waarin het trekken en sleuren is om de rekeningen te betalen. En mijn vader – een hele intelligente vent die zelf nooit kon studeren – zei altijd dat er maar drie manieren waren om rijk te worden: rijk trouwen, mensen bedriegen of ondernemer worden. Het is dat laatste geworden.’

Kan iedereen ondernemer worden?

Jürgen Ingels: Het moet je in het bloed zitten. Als jonge gast organiseerde ik al concerten en was ik voortdurend bezig met het verkopen van spullen. Het zit in mijn genen, ook al heb ik het van thuis niet meegekregen. Het is sterker dan mezelf. Op vakantie verveel ik me na twee dagen steendood en ben ik in mijn hoofd al bezig met het opzetten van een nieuwe business in dat land. In de huidige tijdgeest is het bon ton om jezelf ondernemer te noemen. Maar als ik honderd ondernemers ontmoet, dan zijn er slecht vijf van hen échte ondernemers. De rest probeert. En wat de echte ondernemers onderscheidt van de rest, is niet hun kennis of kunde. Passie maakt het verschil. Want dat zorgt er ook voor dat je veel meer werkt dan gemiddeld, gewoonweg omdat het niet aanvoelt als werken. En dat is ook nodig. De meeste succesvolle ondernemers die ik ken, werken gemiddeld 70 à 80 uur per week. Alleen zo bouw je iets op. En dat wordt dikwijls vergeten.

Heb je ook geen geluk nodig?

Ingels: Natuurlijk, ook al vinden veel ondernemers dat moeilijk om toe te geven. Clear2Pay is nu een groot succesverhaal, maar we waren over de kop gegaan als de financiële crisis in 2008 drie maanden langer had geduurd. Al onze klanten waren banken, die plotseling hun facturen niet meer betaalden. Er kwam geen geld meer binnen om de lonen van onze medewerkers te betalen en we moesten dat zelf overbruggen. Dat konden we niet veel langer volhouden. Gelukkig eindigde de crisis net op tijd, anders waren we dus failliet gegaan. Niet omdat we zelf iets fout hadden gedaan of omdat onze diensten niet goed waren, maar omdat de omstandigheden tegenzaten.

Ik heb geen vermogensbeheerders nodig. Ik ben perfect in staat mijn eigen vermogen te beheren.

De verkoop van Clear2Pay heeft u in één klap miljonair gemaakt en dat stond zo in alle kranten. Merkte u dat de buitenwereld u daardoor anders behandelde?

Ingels: Goede vrienden gaven daar niet om, zij gedroegen zich hetzelfde als daarvoor. Maar bij een aantal mensen voelde ik wel dat ze me plots anders behandelden. Ze werden voorzichtiger in hun gesprekken, alsof ze over alles ineens twee keer moesten nadenken. Het is iets wat ik nog altijd niet goed begrijp. Daardoor heb ik wel mijn echte vrienden leren kennen.

U hebt twee kinderen. Weten zij ook hoe vermogend jullie als gezin zijn?

Ingels: Dat kun je niet verstoppen. Zij kunnen ook lezen en worden daar door vriendjes op aangesproken. Onze grootste bezorgdheid als ouders is hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze kinderen op een normale manier leven en niet beïnvloed worden door het geld op onze bankrekening. Dat is niet zo makkelijk. We hebben twee tieners en gelukkig hebben ze genoeg gezond verstand en blijven ze met beide voetjes op de grond. Ik zou helemaal niet happy zijn mochten mijn kinderen naast hun schoenen lopen. Daar zijn we in hun opvoeding heel alert voor.

Is het voor u vanzelfsprekend dat u uw kinderen later financieel ondersteunt?

Ingels: Als ze iets willen, zullen ze er ook zelf voor moeten werken. Natuurlijk kunnen ze op me rekenen als ze ooit in de problemen zitten, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat ze krijgen wat ze willen. Ik wil dat ze hun eigen leven kunnen leiden. Ze moeten hun passies nastreven en daar wil ik hen zo veel mogelijk mee helpen. Maar uiteindelijk zullen ze het toch zelf moeten waarmaken.

Gebeurt het vaak dat mensen bij u aankloppen omdat ze geld nodig hebben?

Ingels: Ik leen geen geld meer aan vrienden. Daar heb ik alleen nog maar slechte ervaringen mee gehad. Het eindigt er altijd mee dat ze vinden dat ze de lening niet hoeven terug te betalen, omdat ik in hun ogen toch genoeg geld heb. Die redenering slaat natuurlijk nergens op. Ik ben geen bank en ik heb al helemaal niet dezelfde financiële middelen. Dat neemt niet weg dat ik mensen help die me dierbaar zijn. Maar dan geef ik liever geld dan dat ik het leen.

Beheert u uw vermogen zelf?

Ingels: De dag na de verkoop van Clear2Pay kreeg ik wel 15 telefoontjes van banken, private bankers en vermogensbeheerders die allemaal mijn geld wilden beheren. Dat vond ik wel grappig, want een dag ervoor kenden ze mij niet. Maar ik heb hen niet nodig. Ik ben perfect in staat mijn eigen vermogen te beheren. Ik heb zelf in een bank gewerkt, ik weet hoe het er toegaat: dikwijls focussen ze vooral op hun eigen vergoedingen. Daar heb ik geen boodschap aan.

Waaraan spendeert u uw vermogen?

Ingels: Ons leven is eigenlijk niet veranderd na de verkoop van Clear2Pay. Ik rijd sindsdien niet rond met de allerduurste auto’s en we wonen ook niet in een groter huis. Een deel van dat geld heb ik aan mijn vrouw gegeven zodat we comfortabel kunnen leven. Dat geld mag ze me nooit teruggeven, zelfs niet als ik er op mijn blote knieën om vraag. Zo kan ik er geen zotte dingen meer mee doen. Want met de rest van het geld doe ik mijn goesting door vooral te investeren in vastgoed, goud en bedrijven, van start-ups tot scale-ups. Ik neem dus nog altijd meer risico dan de gemiddelde Belg. En dat is ook goed, want zo vloeit mijn geld terug naar de economie.

Kan iedereen rijk worden?

Ingels: Ook in België is het heel moeilijk om van sociale klasse te veranderen. Iedereen in ons land heeft de mogelijkheid om te studeren. Maar zelfs als je goed studeert, heb je nog altijd niet hetzelfde netwerk als iemand die rijk is. Zelfs als mijn kinderen later niet succesvol zouden zijn, kan ik hen nog altijd helpen op een manier die mijn ouders niet hadden. Het nest waarin je wordt geboren blijft meestal bepalend voor het verdere verloop van je leven. Sociale mobiliteit is lang niet zo makkelijk als vaak wordt beweerd. Je moet er ongelooflijk veel voor overhebben, ook je ouders moeten opofferingen doen en dan nog heb je geluk nodig. En dat is helemaal anders als je al rijk geboren bent. Rijkdom in stand houden is gemakkelijk. De sociale ladder opklimmen is daarentegen aartsmoeilijk.