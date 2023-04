Verspil geen geld aan dure auto’s: 3 geldtips van de (super)rijken

Snel rijk worden? Vergeet het maar. Een miljoenenfortuin vergaren is een proces dat meestal loopt over vele jaren, decennia tot zelfs generaties.

Wie niet rekent op goed geluk – het winnende lotje van de loterij of de erfenis van een verre rijke oom die in je schoot valt – moet zelf zijn vermogen opbouwen. En de saaie realiteit is dat de meeste fortuinen zijn gebouwd op heel veel hard werk, een heleboel opofferingen en onvermijdelijk een flinke portie risico’s. Dat blijkt alvast uit een rondvraag bij de private bankers en de successieplanners bij wie de rijkste families aankloppen om hun vermogen te beheren en te structureren. Hoewel elk fortuin zijn eigen verhaal heeft, zijn er ook veel overeenkomsten in de manieren waarop de meeste fortuinen zijn vergaard en hoe daarmee wordt omgesprongen. En daar kan iedereen wat van leren. Enkele tips.

1. Leef zuinig

‘Ik heb cliënten met 10 miljoen euro op de rekening, die wanneer ze naar een restaurant gaan het chocolaatje nog in hun handtas stoppen om het thuis op te eten of die toch maar zullen proberen om gratis tickets te krijgen voor een evenement dat 20 euro kost. Ze behoren nog tot een generatie waarvan de ouders de oorlog hebben meegemaakt en die het tijdens hun opvoeding ingepeperd kregen dat ze op de kleintjes moeten letten. De jongere generatie heeft dat al minder extreem, maar die oudere groep vertegenwoordigt nog altijd het gros van de private-bankingklanten’, zegt Ive Mertens. Hij is ceo van vermogensbeheerder Leo Stevens Private Banking, waar cliënten een vermogen hebben van gemiddeld 1 miljoen euro tot 60 à 70 miljoen euro.

Opvallend: hoe groter het vermogen, hoe groter de drang om zuinig te zijn. ‘Ik merk dat de levensstijl en de uitgaven een stijgende curve zijn, die daarna ook weer daalt. Tot een vermogen van 5 miljoen euro blijft de levensstijl vaak stijgen, daarna vlakt hij af en daalt hij zelfs wat’, zegt Olivier De Keukelaere. Hij is gespecialiseerd in vermogensplanning bij Cazimir, een advocatenbureau waarvan sommige cliënten een familiaal vermogen hebben van soms vele honderden miljoenen euro’s. ‘Naarmate het vermogen toeneemt en de grens van 5 à 10 miljoen euro overstijgt, groeit bij veel miljonairs ook het bewustzijn dat het vermogen om veel meer draait dan enkel hun eigen leven. Ze worden zich ervan bewust dat het ook een zaak wordt van de volgende generaties. En dat verandert de manier waarop mensen nadenken over hun uitgaven.’

Met de peperdure privéjet naar Ibiza om te feesten met vrienden? Dat is het gedrag dat de meeste vermogensbeheerders vooral associëren met de miljonairs die ‘slechts’ enkele miljoenen op de bankrekening hebben. ‘Dat gedrag en jetsetleven vind je nog iets vaker terug bij de miljonairs tot 10 miljoen euro. Maar zo wordt het natuurlijk veel moeilijker om het vermogen nog verder op te bouwen. De mensen en families met een echt heel groot vermogen – 100 miljoen euro of meer – blijven doorgaans ver weg van het jetsetleven’, zegt De Keukelaere.

2. Loop niet te koop met wat je hebt

‘Onze rijkste klanten gaan doorgaans heel spaarzaam door het leven. Ze kopen geen horloges van 250.000 euro, dure auto’s of protserig huis. Mijn meest vermogende cliënt verplaatst zich zelfs het liefst met het openbaar vervoer’, zegt Katrin Eyckmans van Delen Private Bank, buiten de grootbanken een van de grootste spelers in ons land.

De financieel experts die dagelijks in contact komen met mensen met een groot vermogen, kijken nogal schamper naar een televisieserie zoals The Sky Is the Limit. Want die schept een totaal verkeerd beeld, zo klinkt het unaniem. ‘Mensen met een groot vermogen zijn heel gewone mensen, alleen hebben ze een cijfer met veel nullen op hun bankrekening. Vaak haal je ze er niet eens uit wanneer je ze op straat tegenkomt. Ze hebben misschien wel een groter huis of nog een appartement in Knokke, maar daar lopen ze niet mee te koop’, zegt Nathalie Labeeuw van Cazimir.

3. Verspil geen geld aan dure auto’s

‘Enkele jaren geleden kocht ik een nieuwe auto: een BMW X5. Dat is een dure wagen, maar zeker geen zotte supercar. Toch heb ik er lang over getwijfeld of ik zo’n auto wel zou kopen. Veel van mijn klanten rijden met een wagen die minder duur is, ook al zouden ze zich honderd van die auto’s kunnen veroorloven’, zegt De Keukelaere.

Het beeld van de miljonair met de ene klasseauto naast de andere in de garage lijkt toch overroepen. ‘Ze bestaan, de rijken die met hun Lamborghini rondscheuren in Monaco. Maar het is een minderheid. De meeste vermogenden die ik ken, rijden met een wagen die veel bescheidener is dan wat hun budget toelaat’, zegt Christophe van Eysendyck van vermogensbeheerder Accuro.