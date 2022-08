‘Beslissing om vergunning voor Frontnacht in te trekken, is de enige juiste’

‘Ik kan het stadsbestuur van Ieper alleen maar bedanken voor dit duidelijke signaal’, schrijft Michael Freilich, gewezen hoofdredacteur van Joods actueel en huidig Kamerlid voor N-VA. Het stadsbestuur besliste dinsdag dat het festival Frontnacht, dat deel uitmaakt van de IJzerwake niet mag doorgaan. Volgens de stad wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme en neofascisme.

Elk jaar trekken duizenden toeristen naar het mooie Ieper om met eigen ogen de overblijfselen te aanschouwen van de strijd die daar gevoerd werd. Om serene momenten te beleven aan de Menenpoort, om te wandelen tussen de vele begraafplaatsen en stil te staan bij de grote menselijke opofferingen die daar gemaakt zijn. Oorlogsherdenking duwt ons steeds met de neus op de feiten: dat dit nooit meer mag gebeuren. Mijn familie werd eveneens getekend door de gruwelen van de oorlog. Zo werd mijn grootvader net zoals duizenden andere Joden vanuit alle hoeken van dit land gedeporteerd.

Ik draag dus een speciale plek in mijn hart voor het concept van de herinneringseducatie. Mensen een terugblik geven op het verleden om het heden beter te begrijpen en herhaling te voorkomen. Evenementen zoals ‘Frontnacht’ behoren niet tot die categorie en doen mijn hart dan ook simpelweg bloeden. Ik ben blij dat veel anderen die mening deelden en dat dat uiteindelijk geleid heeft tot de enige juiste beslissing: het festival afgelasten.

En ik hoor u al denken. Da’s ergens toch vrije meningsuiting? Jij vindt dat toch ook belangrijk? Uiteraard. Een evenement verbieden omdat de onderliggende ideologie u niet zint, kan dan ook niet binnen een rechtstaat. Daarom stelde het stadsbestuur van Ieper initieel ook belangrijke voorwaarden: er mag geen sprake zijn van zaken die bij wet verboden zijn zoals antisemitisme en negationisme.

Toen de affiche van Frontnacht zich begon te ontwikkelen, sprak die echter niet tot de verbeelding. Bronson, een Italiaanse band die ontstaan is in de schoot van een neo-fascistische beweging. Philipp Neumann die eerder nog optrad voor de Hammerskins, de grootste Amerikaanse neonazistische skinheadbende. Flatlander, die op een Hongaars festival speelde dat het nazistisch verzet tegen de geallieerde bevrijding in 1945 herdenkt. Moet ik doorgaan?

Juridisch zijn er trouwens genoeg argumenten om dit ‘festival’ te verbieden zoals de verstoring van de openbare orde en de algemene veiligheid die in het gedrang komt. Hoewel de beslissing eerder laat dan vroeg kwam, kan ik het stadsbestuur van Ieper alleen maar bedanken voor dit duidelijke signaal.

Het feit dat we vandaag met zo veel mensen de handschoen opnamen, dat capteerde pas echt de spirit achter de opofferingen die tijdens de oorlogen gemaakt werden voor de huidige generatie. Een met antisemitisme doorspekt ‘jeugdig’ festivalletje onder het mom van oorlogsherdenking? Allesbehalve.

Laat het heel duidelijk zijn. Dit is niet het Vlaams-nationalisme waar ik me bij heb aangesloten. Ik sta voor een warm en inclusief Vlaanderen waar iedereen die bijdraagt aan onze samenleving welkom is ongeacht huidskleur, geloof of geaardheid.