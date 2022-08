Ieper schrapt vergunning extreemrechts festival Frontnacht

Het schepencollege van de stad Ieper heeft dinsdagnamiddag unaniem beslist dat het festival Frontnacht niet kan plaatsvinden. Dat meldt het stadsbestuur dinsdag na overleg. Het festival zou plaatsvinden op zaterdag 27 augustus. Volgens de stad wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme en neofascisme.

Als onderdeel van de IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, stond op zaterdag 27 augustus Frontnacht gepland. Het muziekfestival deed meteen heel wat stof opwaaien. Zo vormden verschillende oppositiepartijen en vzw’s samen het Vredescollectief Ieper om het festival een halt toe te roepen. Het collectief vond het niet kunnen dat de stad het festival een vergunning had verleend, onder voorwaarden, en toetste ook af of het festival aan de voorwaarden voldeed.

Dat bleek al snel niet het geval te zijn. Na heel wat druk van verschillende politieke partijen, is nu ook het Ieperse stadsbestuur tot die conclusie gekomen. Het festival kan dus niet doorgaan. “Er wordt immers niet voldaan aan de door de stad opgelegde voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme/neofascisme”, klinkt het bij het stadsbestuur.

“Ter controle van de voorwaarden werd advies gevraagd onder andere aan de lokale politiezone en OCAD. Het rapport dat we recent ontvingen, duidt op een neonazistische en neofascistische signatuur van muziekgroepen die daar zullen optreden. Uiteraard is dit voor Ieper Vredestad onaanvaardbaar.”

Het stadsbestuur geeft nog mee dat de beslissing nu pas kon vallen gezien het de nodige adviezen en officiële informatie diende af te wachten.

Organisator Frontnacht eist schadevergoeding van stad Ieper na afgelasting

De organisatie van Frontnacht eist een schadevergoeding van de stad Ieper. Dat meldt IJzerwake-voorzitter Wim De Wit dinsdag, nadat de stad de vergunning van het evenement had ingetrokken. Volgens de organisatoren werden al een pak kosten gemaakt ter voorbereiding van het festival op 27 augustus. “De stad moet zijn verantwoordelijkheid opnemen”, zegt De Wit.

“Wij hebben op vraag van een aantal jonge mensen, hen de kans gegeven om iets te organiseren op zaterdagavond, aan de vooravond van onze IJzerwake. Zij hebben groepen gezocht die identitaire muziek brengen en daar had het stadsbestuur in het begin twijfels over. Als je voor je Vlaamse overtuiging uitkomt in Vlaanderen, ben je meteen een nazi”, meent De Wit.

Een definitieve motivatie van het stadsbestuur heeft de IJzerwake nog niet ontvangen. “Wij zouden dat graag eerst bekijken. Wel kunnen wij verzekeren dat als er ook maar een aanwijzing was dat er iets verkeerd zou lopen, wij zelf zouden ingrijpen. Wij hebben ook onze eigen veiligheidsdienst die alles in de gaten houdt.”

Nu het festival niet kan plaatsvinden, vraagt de organisatie een vergoeding voor de gemaakte kosten. “Er zijn podia besteld, sanitaire faciliteiten, catering is voorzien. De stad Ieper moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Als Frontnacht niet kan doorgaan, dienen wij een schade-eis in”, aldus De Wit.