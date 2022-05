Podcast Jong Talent: Kan zeewier het klimaat redden?

Kan zeewier het klimaat redden? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de nieuwe Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Zeewierexpert Steven Hermans: ‘Op Caraïbische stranden en in Mexico spoelen er miljoenen tonnen van de zeewiersoort sargassum aan: we moeten daar iets mee doen!’ Kan dat ‘iets’ bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming?

Dat hoor je in het tweede deel van de Knack-podcast Jong Talent over zeewier. Ontdek hieronder het verhaal van Steven en vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcastapp.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Deel 1 gemist? Dat kan je hier herbeluisteren.