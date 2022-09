Podcast Jong Talent: Zit er giftig cadmium in cacao?

Zit er giftig cadmium in cacao? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Hester Blommaert (25) doet in Grenoble doctoraatsonderzoek naar cacao. De plant die ons chocolade levert, kan teveel cadmium bevatten en dat probeert Blommaert te vermijden: ‘Ik onderzoek hoe cadmium circuleert in cacaoplanten. Cadmium is een zwaar metaal, dat toxisch is voor mensen. Voor niet-rokers gebeurt de grootste inname van cadmium via voedsel. Cadmium zit niet alleen in cacao, maar ook in rijst, groenten en vlees. De EU wil dat we zo weinig mogelijk cadmium binnenkrijgen en reguleert daarom de hoeveelheid cadmium in ons voedsel. Daarom is het belangrijk voor cacaoproducenten om te weten hoe cadmium vanuit de bodem in de zaden raakt. Zeker bij cacaoplantages in de buurt van mijnbouw is er gevaar.’ Het verhaal van Hester hoor je in de vijfde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

