Podcast Jong Talent: Hoe onderzoek je cacao met een deeltjesversneller?

Wat heeft een deeltjesversneller in Grenoble te maken met chocolade? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je de komende maanden antwoorden in de Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Hester Blommaert (25) doet in Grenoble doctoraatsonderzoek naar cacao. De plant die ons chocolade levert, kan teveel cadmium bevatten en dat probeert Blommaert te vermijden: ‘In Grenoble staat een synchrotron, een soort deeltjesversneller. Door elektronen te versnellen wordt een bepaald soort licht gegenereerd. Met dat licht kan ik onderzoek doen naar de cadmium in de cacaozaden en -bladeren. Met een gewone microscoop zou dat onmogelijk zijn.’ Het verhaal van Hester hoor je in de vijfde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

