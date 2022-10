Podcast Jong Talent: Hoe herkent een computer humor?

Hoe kan een computer humor detecteren? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je antwoorden in de Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.

Thomas Winters (28) doctoreert over artificiële intelligentie (AI). AI werkt op zijn lachspieren. Dankzij betere taalmodellen lukt het de computer steeds beter om humor te maken: ‘Steeds vaker zit ik luidop te lachen achter mijn laptop met moppen gegeneerd door AI, ja. Je kan AI best makkelijk specifieke soorten moppen leren. Ideaal zijn moppen met een bepaalde structuur zoals ‘Het is groen en het gaat van een berg? Een slawine.’ Of je kan AI leren om de grappige schrijfstijl van iemand te imiteren. De automatische Twitteraccount Torfsbot, die ik heb gemaakt, imiteert de semifilosofische Twitterstijl van kerkjurist Rik Torfs. Die AI heeft het oeuvre van Torfs gelezen en kan nu hem nadoen. Autocomplete op het toetsenbord van je gsm werkt gelijkaardig op basis van jouw eerdere berichten.’ Het verhaal van Thomas hoor je in de zesde aflevering van de Knack-podcast Jong Talent.

