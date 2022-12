Corruptie-onderzoek: huiszoeking bij vicevoorzitster van het Europees Parlement

In het kader van een onderzoek naar mogelijke corruptie hebben Belgische speurders vrijdagavond een huiszoeking uitgevoerd bij het Griekse Europarlementslid Eva Kaili (S&D), vicevoorzitster van het Europees Parlement. Ze is ook aangehouden voor verhoor. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen. Het federaal parket bevestigt de info.

Nadat de federale gerechtelijke politie vrijdagochtend al 16 huiszoekingen uitvoerde in Brussel in het kader van een onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement, zijn ze later op de dag ook binnengevallen in de Brusselse woning van Eva Kaili.

Sinds 2014 is de voormalige tv-presentatrice Europarlementslid voor de Griekse partij PASOK, lid van de S&D-groep. Bovendien is Kaili sinds dit jaar ook vicevoorzitster van het Europees Parlement, onder meer bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. Ze is 1 van 14 vicevoorzitters.

Kaili’s partner F.G. – parlementair assistent voor S&D – werd in de loop van vrijdag reeds ondervraagd door de speurders. Hij werkte in het verleden voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en is ook actief in diens vzw Fight Impunity, waar vanochtend ook een huiszoeking plaatsvond. Ook Panzeri is vrijdag ondervraagd.

De retweet van de ontmoeting. © /

Het federaal parket verdenkt Qatar ervan de ‘economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te proberen te beïnvloeden’.

Op 1 november 2022 retweette Kaili over haar ontmoeting met Ali bin Samikh Al Marri, de Qatarese minister van werk: ‘The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished a successful tournament.’

Die dag retweette ze ook het Qatar News Agency: ‘Vicevoorzitter Europees Parlement: hervormingen op de arbeidsmarkt worden gewaardeerd door Europeanen.’

Uiteraard geldt voor alle betrokkenen het vermoeden van onschuld, tot een rechtbank er anders over zou oordelen.