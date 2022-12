WK Qatar: 14 huiszoekingen in onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement

In een gerechtelijk onderzoek naar vermeende corruptie, criminele organisatie en witwassen heeft de federale gerechtelijke politie vrijdagochtend 14 huiszoekingen uitgevoerd in Brussel. Dat vernamen Knack en Le Soir uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door het federaal parket.

Het federaal parket voert sinds juli een onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement. ‘Sinds enkele maanden verdenken onderzoekers van de federale gerechtelijke politie een Golfstaat ervan de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te proberen te beïnvloeden’, bevestigt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. ‘Met name door substantiële geldbedragen te betalen of grote geschenken aan te bieden aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement.’

Om wélke Golfstaat het gaat, wil het federaal parket niet kwijt. Maar Knack en Le Soir vernamen uit meerdere goed geïnformeerde bronnen dat het parket Qatar viseert, de organisator van het WK voetbal. De speurders gaan na of Qatar heeft geprobeerd standpunten in het Europees Parlement te beïnvloeden op een manier die het klassieke lobbywerk overstijgt.

Het onderzoek naar criminele organisatie, corruptie en witwassen staat onder leiding van onderzoeksrechter Michel Claise, gespecialiseerd in financiële criminaliteit. Speurders van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de federale politie werken al maanden in alle discretie op het dossier. Het ligt zeer gevoelig – diplomatiek én politiek – en is mogelijk bijzonder explosief.

Internationale Dag tegen Corruptie

Uitgerekend vandaag – 9 december is de Internationale Dag tegen Corruptie – vielen speurders in de vroege uurtjes binnen op 14 plekken in Brussel. ‘De huiszoekingen vonden plaats in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en 1000 Brussel’, zegt Van Duyse. ‘De operatie was gericht op assistenten van Europarlementsleden werkzaam in het Europees Parlement.’

Volgens onze informatie zijn huiszoekingen uitgevoerd bij vier parlementair assistenten gelinkt aan Europarlementsleden van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Een daarvan heeft ook links met de Europese Volkspartij. Verder vielen de speurders ook binnen bij twee adviseurs en een ambtenaar van het Europees Parlement, bestuurders van internationale vzw’s die lobbyen bij Europa, een voormalig Europarlementslid én een hooggeplaatste vakbondsman.

‘Computers en smartphones zijn in beslag genomen’, zegt Van Duyse. ‘We hebben ook ongeveer 500.000 euro cash geld in beslag genomen bij een van de verdachten.’

Ex-Europarlementslid en vakbondsman opgepakt voor verhoor

Het federaal parket bevestigt ook dat 4 personen zijn opgepakt voor verhoor. Wettelijk gezien kunnen ze binnen de 24 uur worden voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die hen eventueel kan aangehouden. Als dat gebeurt, moeten ze binnen de vijf dagen voor de Raadkamer verschijnen. Ze hebben de Italiaanse nationaliteit of Italiaanse roots. ‘Ze zijn geboren in 1955, 1969, 1971 en 1987’, zegt Van Duyse.

Volgens onze info gaat het om een parlementair assistent, een lobbyist, het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri (S&D) en vakbondsman Luca Visentini. Uiteraard geldt voor de betrokkenen het vermoeden van onschuld, tot een rechter anders zou oordelen.

Visentini is in november nog verkozen tot secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC), met 200 miljoen leden wereldwijd.

Volgens onze informatie is het bij Panzeri dat tijdens de huiszoekingen vanmorgen bijna 500.000 euro cash in beslag is genomen. Panzeri is voorzitter van Fight Impunity, een Brusselse non-profit opgericht in 2019 om de ‘strijd tegen straffeloosheid te bevorderen inzake ernstige mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de mensheid’. Ook daar vond volgens onze informatie vanochtend een huiszoeking plaats.

Imago van Qatar oppoetsen

Als gaststad van de NAVO en de Europese instellingen is Brussel een van de steden met de grootste concentratie aan lobbyisten ter wereld. Dat lobbying soms ver gaat, onthulden Knack, Le Soir en De Tijd vorige zomer al in het dossier Uber Files. Maar het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke corruptie dat het federaal parket momenteel voert, is naar verluidt van nog een andere orde.

Qatar, de organisator van het WK voetbal, ligt internationaal al lange tijd onder vuur vanwege de gecontesteerde toekenning van het WK, gebrekkige arbeidsomstandigheden en de houding tegenover lgbtq. Voor het land is het WK voetbal een manier om zijn imago op te poetsen en zich te tonen aan de wereld.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Louis Colart en Joël Matriche van Le Soir