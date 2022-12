Griekse sociaaldemocrate en Europees Parlementslid Eva Kaili uit haar partij gezet

De Griekse sociaaldemocrate en een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement Eva Kaili is uit haar partij gezet. Dat heeft de Griekse partij Pasok vrijdag bekendgemaakt.

Partijleider Nikos Androulakis van de Griekse partij Pasok (Panhelleense Socialistische Beweging) liet dit vrijdag weten. Aanleiding is een onderzoek van het Belgische gerecht naar omkoping van leden van het Europees Parlement, zei hij.

In het onderzoek werden eerder vrijdag zestien huiszoekingen uitgevoerd in Elsene, Schaarbeek, Kraainem, Vorst en Brussel en vijf personen opgepakt. Eva Kaili is sinds dit jaar vicevoorzitster van het Europees Parlement, en onder meer bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten.