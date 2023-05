CorruptionEurope bekroond met Belfius Persprijs

Het Europese corruptieschandaal dat door Knack en Le Soir werd blootgelegd, valt in de prijzen.

Het onderzoek ‘#CorruptionEurope‘, dat mogelijke corruptie in het Europees Parlement blootlegde, krijgt de Belfius Persprijs voor ‘print & web’. ‘Onthullingen die insloegen als een bom’, zei de jury over het werk van Kristof Clerix, Joël Matriche en Louis Colart (Knack, Le Soir).

De Belfius Persprijs voor ‘financieel & economisch’ ging naar ‘De discrete deals van Vrouwe Justitia’. Het ‘grondig onderzoek naar het fenomeen van de afkoopdeals, een sluipend gif dat onder onze neus plaatsvindt’ was het werk van Lars Bové, Kristof Clerix, Xavier Counasse en Joël Matriche (De Tijd, Knack, Le Soir).

In de categorie ’tv & video’ ging de Belfius Persprijs naar de reportage ‘Syrië, de giftige oorlog’ (VRT NWS, Canvas) over de inzet van gifgas in de Syrische burgeroorlog. ‘Een indrukwekkend drieluik waarin heel veel research, middelen en tijd zijn gestoken en dat zich kan meten met internationale producties’, wierp de jury bloemetjes naar Inge Vrancken, Rudi Vranckx, Jan Vleugels, Jochen Verstraete en Mark Devisscher.

Bij ‘radio & podcast’ won de VRT Max-podcast ‘Senor Sarens’ van Achille Van Ingelgem, Luc Haekens en Max-Lena Vanden Eynde, over de Vlaamse zakenman Jan Sarens die in 2013 in Mexico vermoord werd. ‘Hoogstaande kwaliteit en bijzonder spannend’, aldus de jury.

Het was de zestigste editie van de Belfius Persprijzen. ‘Op zestig jaar tijd zijn de Persprijzen uiteraard geëvolueerd, maar de geest ervan is altijd dezelfde gebleven: steun geven aan kwaliteitsvolle journalistiek’, stelt Belfius-CEO Marc Raisière in een persbericht. ‘Journalistiek die de tijd neemt om op onderzoek uit te gaan, de zaken in het juiste perspectief te plaatsen, en die niet ten prooi valt aan de tirannie van de sensatie.’