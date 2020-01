In Teheran is maandag een herdenkingsceremonie begonnen voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Volgens zijn dochter staan de Verenigde Staten voor een 'donkere dag'.

Het centrum van Teheran ziet maandagochtend zwart van het volk voor een herdenkingsceremonie voor de gedode generaal Qassem Soleimani. De leider van de Iraanse Quds-brigade werd in de nacht van donderdag op vrijdag gedood nabij het Iraakse Bagdad door een Amerikaanse droneaanval.

De menigte verzamelde ruim voor 8 uur lokale tijd rond de universiteit van Teheran, waar de Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, een gebed zal leiden ter ere van de populairste soldaat van Iran. De dochter van de gedode generaal, Zeinab Soleimani, gaf de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een toespraak alvast een niet mis te verstane boodschap: 'Gekke Trump, denk maar niet dat alles nu voorbij is met mijn vaders martelaarschap.'

'Dood aan Amerika'

De mensen hebben rode vlaggen of Iraanse vlaggen bij, maar ook Libanese en Iraakse. Slogans als "dood aan Amerika" en "dood aan Israël" worden gescandeerd en er wordt opgeroepen tot wraak voor de dood van de generaal. Maandagnamiddag vindt in Qom, in het centrum van Iran, alweer een andere ceremonie plaats.

Zondag kwamen in de stad Ahvaz, in het zuidwesten van Iran, ook al tienduizenden mensen samen in een processie.

Soleimani zal dinsdag worden begraven in zijn geboortestad Kerman, in het zuidoosten van Iran.