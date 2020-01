De door de VS gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani leidde de Quds-brigades, een eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde belast met speciale operaties in het buitenland. Zijn rol in het uitbreiden van de Iraanse invloed in het Midden-Oosten kan niet onderschat worden.

Soleimani bleef jarenlang buiten beeld, maar de jongste jaren trad hij steeds meer op de publieke voorgrond, vaak aan de zijde van ayatollah Khamenei en andere religieuze leiders.

De 62-jarige generaal Soleimani is van simpele komaf, maar maakte naam in het Iraanse leger tijdens de Iraans-Iraakse oorlog. Hij kwam in 1998 aan het hoofd van de Quds, die hij uitbouwde tot een elite-eenheid met op papier 5.000 manschappen, al zou dat aantal volgens waarnemers een pak hoger liggen. De officiële taak van de Quds is het ondersteunen en beschermen van pro-Iraanse groeperingen in het buitenland. Ze zouden onder meer instaan voor het bewapenen van de Hezbollah-milities in Libanon of van sjiitische milities in Irak, Jemen en Afghanistan. Recent vochten de Quds - of door hen gesteunde milities - in Syrië tegen Islamitische Staat en aan de zijde van de Syrische president Assad, die een bondgenoot is van Iran.

Het Westen meent dat de Quds ook achter allerlei terroristische acties in het buitenland zitten. Zo achten de Amerikanen hen mee verantwoordelijk voor de vele aanvallen op Amerikaanse en Britse troepen na de invasie in Irak in 2003, die uiteindelijk aan honderden soldaten het leven kostten. Het grote brein achter al die buitenlandse operaties zou Soleimani zijn, die door vriend en vijand gezien wordt als een groot strateeg.

David Petraeus, gewezen CIA-baas en bevelhebber van de VS-troepen in Irak omschreef hem ooit als "een zeer bekwame, charismatische, talentvolle, professioneel competente duivels slechte mens". In het verleden zouden er volgens Iran al Westers, Arabische en Israëlische pogingen geweest zijn om Soleimani uit te schakelen. Gewezen VS-ambassadeur in Irak Ryan Crocker noemde hem "de Darth Vader van de hedendaagse Midden-Oostenpolitiek".

Het Pentagon zegt nu dat het Soleimani heeft uitgeschakeld omdat hij aanvallen plande op Amerikaanse doelwitten in Irak en in de regio en omdat hij de voorbije maanden aanslagen op basissen van de militaire coalitie zou hebben georkestreerd. Hij zou ook groen licht gegeven hebben voor de aanval op de Amerikaanse ambassade in Bagdad eerder deze week.