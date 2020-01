Duizenden Irakezen scanderen zaterdag 'dood aan Amerika' op de begrafenis van de Iraanse generaal Qassem Soleimani en Abou Mehdi al-Mouhandis, zijn belangrijkste luitenant in Irak, die omkwamen bij een Amerikaanse aanval. Dat heeft een fotograaf van het Franse persbureau AFP ter plaatse vastgesteld.

De begrafenisstoet vindt plaats in het district Kazimiya in Bagdad, waar een sjiitisch heiligdom is. Sommige mensen in de menigte houden een portret omhoog van ayatollah Ali Khamenei, de Iraanse opperste leider, of van Hassan Nasrallah, de leider van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. Nasrallah had vrijdag nog opgeroepen tot een "rechtvaardige straf" voor de "misdadige moordenaars" die verantwoordelijk zijn voor de dood van Soleimani.

In de groene zone in Bagdad vindt een officiële nationale begrafenis plaats, in aanwezigheid van veel Iraakse leiders. Onder meer de ontslagnemende Iraakse premier Adel Abdel Mahdi woont de uitvaart bij. Daarnaast zijn ook gewezen eerste minister Noeri al-Maliki en Hadi al-Ameri, de leider van de sjiitische fracties in het Iraakse parlement, aanwezig.

Qassem Soleimani en Abou Mehdi al-Mouhandis werden in de nacht van donderdag op vrijdag gedood bij een Amerikaanse droneaanval op een konvooi van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchthaven van Bagdad. In totaal stierven bij die aanval tien mensen: vijf Irakezen en vijf Iraniërs.